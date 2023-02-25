مسابقات المپیاد رشته کاراته در خارگ برگزار شد

سمیه گیوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات المپیاد ورزشی جزیره خارگ در رشته کاراته نفرات برتر خود را شناخت.

وی افزود: این مسابقات در دو بخش کاتا و کمیته با همکاری و نظارت هیأت کاراته جزیره خارگ برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خارگ تصریح کرد: در بخش انفرادی مقام اول محمد حسام سلگی از تیم اداره بندر خارگ، کسب مقام دوم محمد رستمی از شرکت صف و کسب مقام سوم کمیل تمیمی از باشگاه کیوکوشین و محمدامین عسکری از آموزش و پرورش را به دست آوردند.

گیوی خاطر نشان کرد: در بخش تیمی باشگاه کیوکوشین با پنج مدال طلا مقام اول، تیم اداره بندر خارگ با چهار مدال طلا مقام دوم و تیم آموزش و پرورش با سه مدال طلا سوم را کسب کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان خارگ یادآور شد: داوری این دوره از مسابقات بر عهده خانم شیرین افشاری، ابراهیم افشاری محمدجواد شفیعی و عباس ایزدپناه بود.