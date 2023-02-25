نمایش آوای زندگی در نقش و رنگ تابلوهای نقاشی

به گزارش خبرنگار مهر، نقاشی صدا و آوای زندگی که برگرفته از اشیا و طبیعت در آثار هنری نقاش خمینی‌شهری با این هدف به تصویر کشیده شده تا از دنیای پرهیاهوی نفسانی به عالم رنگ‌ها و نقش‌ها با نگاره‌هایی از آواهای طبیعی متمرکز شوید.

محدثه شکرانی از جمله هنرمندانی است که از سن ۹ سالگی وارد عرصه نقاشی شده و در ابتدا با تکنیک‌های طراحی و رنگ و روغن شروع به کار کرد. او در سن ۱۲ سالگی به صورت تخصصی تکنیک‌های پاستل و رنگ و روغن را دنبال کرد و پس از آن به علت علاقه فراوان به تحصیل در این رشته به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان روی آورد و برای اولین بار در سال ۹۶ در نمایشگاه گروهی چاپ در نگارخانه کوثر حائز رتبه‌های استانی و کشوری شد.

این هنرمند جوان پس از تحصیل در رشته نقاشی دانشگاه هنر اصفهان اکنون به تدریس مشغول است و ۱۲ اثر هنری شاخص را در اداره فرهنگ و هنر اسلامی شهرستان خمینی‌شهر را به نمایش خواهد گذاشت.

شکرانی در خصوص موفقیت خود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تمامی کسانی که ذره‌ای به هنر علاقه دارند توصیه می‌کنم حتماً به صورت تخصصی این رشته را دنبال کنند زیرا هنر غذای روح انسان است و آرامش را بر وجودش حاکم می‌کند.

وی با اشاره به این نمایشگاه گفت: هر چقدر کارها جلوتر می‌رود سعی بر نشان دادن تأثیر ما بر لحظه لحظه‌های زندگی دارد شاید اینگونه قدر لحظات زندگی را بیشتر بدانیم و صدای آوای زندگی گوشمان را نوازش بدهد.

این هنرمند جوان ادامه داد: مهم‌ترین نکته در راه رسیدن به هنر صبوری و تکرار و تمرین است و هیچکس بدون خطا و آزمون و کسب تجربه در این راه پیشرفت نخواهد کرد؛ فراموش نکنید هر شکست مقدمه‌ای برای پیروزی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های پدر و مادرش گفت: بنده در رسیدن به این مسیر خیلی به پدر و مادرم مدیون هستم چون همیشه پشتیبانم در همه مقاطع زندگی هستند و همیشه بهترین راهنمایی را برای رسیدن به هدفم داشته‌اند. همچنین از آقای حاجیان مسؤول کانون بسیج هنرمندان خمینی‌شهر به خاطر راهنمایی‌ها و همراهیشان کمال تشکر را دارم.

به گفته این هنرمند تمامی این آثار سعی در ثبت لحظه‌هایی دارد که ما خیلی وقت است آن‌ها را فراموش کرده‌ایم و در هیاهوی زندگی خودمان غرق شده‌ایم.

گفتنی است که نمایشگاه آوای زندگی در ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ روز شنبه با استقبال گرم هنر دوستان افتتاح خواهد شد و از ساعت ۸ الی ۱:۳۰ ظهر به جز روز جمعه از ششم تا هفدهم اسفند دایر خواهد بود.