پروژه ۲۰۰ میلیارد تومانی پل ولایت در آستانه افتتاح قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه اتوبان ولایت که به همراه معاون فنی و عمرانی وی انجام یافت، اظهار کرد: پروژه ولایت از پروژه‌های تأثیرگذار در رفع مشکلات ترافیک شهری است.

هوشیار با بیان اینکه با تعریف روزشمار در پروژه‌های شهری سعی داشتیم روند اجرای طرح‌ها سرعت یابد افزود: فرا رسیدن ایام نوروز و ورود مهمانان نوروزی و همچنین شروع دید و بازدیدهای نوروزی خواه یا ناخواه باعث افزایش ترافیک شهری خواهد شد. امیدوارم با بهره برداری از پروژه بزرگ پل ولایت در عید بزرگ نیمه شعبان بتوانیم در روان شدن ترافیک نوروزی نقش مؤثری داشته باشیم.

وی گفت: این پروژه یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی ترافیکی شهرداری تبریز بوده که با ۹ کیلومتر طول شامل پنج تقاطع غیر همسطح در راستای حل مشکل ترافیکی شهروندان در شمال‌شرق تبریز در حال اجرا است.

وی در این رابطه تصریح کرد: دومین تقاطع غیر همسطح فاز اول اتوبان ولایت در عید بزرگ نیمه شعبان به بهره برداری می‌رسد و اینک شاهد شروع آسفالت ریزی عرشه پل هستیم.

شهردار تبریز همچنین دومین تقاطع غیر همسطح فاز اول اتوبان ولایت را بزرگترین پل بتنی تبریز دانست و گفت: برای تملک و عملیات عمرانی این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.