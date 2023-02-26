به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی ساخته شده نیروهای مسلح گفت: امروز بهحمدالله بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده تحویل همکاران و همرزمان عزیزمان در نیروهای مسلح میشود که این بخشی از نهضت ساخت مسکن در نیروهای مسلح است که با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.
وی افزود: امیدواریم مسئله مسکن که یکی از موضوعات اصلی زندگی هر خانواده از جمله همرزمان ما در نیروهای مسلح است با این روند مطلوبی که آغاز شده است به خوبی پیش برود و به ثمر بنشیند تا در سایه آرامش، مأموریتها و مسئولیتها به نحو مطلوبی انجام شود.
سردار باقری تصریح کرد: طبق تفاهمنامهای که میان نیروهای مسلح و دولت امضا شده است، تعداد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموعه طرح ملی مسکن جهت ارائه مسکن شخصی کارکنان نیروهای مسلح تدبیر شده که برای رسیدن به این عدد بزرگ در طول مدتی که تعهد شده است، طبیعتاً باید روند کار با صنعتیسازی ساختمان پیش میرفت و بحمدالله وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در این رابطه پیشگام شد و ساخت یک پروژه مسکن صنعتی را آغاز کرده و به سرعت خاتمه داد و بعد دو شرکت داخلی وارد کار شدند و سه مجموعه مسکونی نیز بهطور همزمان با سرعت بالایی ساخته شدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: پروژهای که امروز در شهر تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، مجموعه ۸ طبقهای است که در مدت ۱۳۰ روز به مرحله بهرهبرداری رسیده است و از جهات مختلف بهویژه هزینه و استحکام در برابر زلزله قابل توجه است و این پروژه نمونهای شد برای اینکه بتوانیم آن را با سرعت بالا در سراسر کشور توسعه دهیم.
سرلشکر باقری اظهار داشت: نیروهای مسلح در حوزه صنعتیسازی ساخت و ساز ساختمان پیشگام خواهند بود و تلاش میکنیم تا در مدت قابل قبولی واحدهای متعهد شده را بسازیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۹ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نیروهای مسلح در مراحل مختلف آغاز ساخت، تا بهرهبرداری است و امروز نیز مراسم کلنگزنی ۳۱ هزار واحد مسکونی نیز انجام میشود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز ۱۳ هزار واحد تحویل کارکنان نیروهای مسلح میشود، گفت: این گام نخست ما در این عرصه محسوب میشود و همچنین مسکن سازمانی نیز برای همرزمان ما در نقاط مرزی در حال ساخت است.
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