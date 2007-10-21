به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور رسانههای رویش اعلام کرد هیئت انتخاب بخش فیلم شامل مسعود فراستی، عبدالله اسفندیاری، مینو فرشچی، محمدعلی فارسی، محمد شیروانی، مجتبی شاهسوند و علی صداقتکریمی با بازبینی 1210 فیلم رسیده 81 فیلم را شایسته حضور در بخش مسابقه اصلی رویش دانستند که از این تعداد 59 اثر در بخش مسابقه ملی و تعداد 22 فیلم نیز در بخش سینمای فردا برای کسب 19 جایزه با یکدیگر رقابت میکنند.
اسامی فیلمهای منتخب سومین رویش در بخشهای مختلف عبارتند از:
* مسابقه ملی داستانی:
"زندگی و دیگر هیچ" روحالله مولوی، "آ" شورا فلاحوحدتی، "35 متری سطح آب" هومن سیدی، "میخانه سبز" داریوش یاری، "نغمههای ابدی" رهبر قنبری، "آنسوی مه" کریم عظیمی، "پیرمرد" محمد ندافیان، "آب" رقیه توکلی، "بیا همه خوابند" زهره زمانی، "بادی که میوزد" امیر عبداللهی، "رد پای برف" جمال شیرازیان، "اینک آغاز" ماهمنیر قادری، "تخممرغ جنگی" سیدرضا صافی و "خدا میبیند" رضا جمالی
* مسابقه ملی مستند:
"زیر چتر عشق" سیدرضا حسینی، "مازاری" احمد مراف یزدی، "چرخ ریسک" نادر پاکروان، "ترانه اندوهگین کوهستان" حامد خسروی، "نزدیکتر از نفس" پریوش نظریه، "در جستجوی شبچراغ" مسعود امینییرانی، "زیستن" محمود کیانی فلاورجانی، "مدار صفر درجه" محمود رحمانی، "پشت آن تپه برفی" رامتین لوافی، "اشاره به جایی دیگر" رسول انتشاری، "دگردیسی" سیدحسین صافی، "صبحدم" پیام پارسافر، "باد در خاموشی خاک" رامتین لوافی، "علم و ادب" علی کرامتی، "به تو میاندیشم" علی بابایی، "تعمیدیان" محمد رضاییراد، "حاجی ـ گولیت" رضا درستکار، "دعای مادرم مهتاب" مهدی رحمانی، "میخوام بازیگر بشم" نادر طریقت، "لیلا" امین قدسی، "همنوایی ارکستر پراکنده زنان" غلامعباس فاضلی
* مسابقه ملی پویانمایی:
"هیچ" فطیما یثربی، "تلخ و شیرین" جواد رمضانی، "شهر آفتاب" جواد رمضانی، "حس نامرئی" طناز پرشیانزاده، "نوعی دیگر بودن" ماشاءالله محمدی، "قاصد" محسن صالحیفرد، "داستان داود و جالوت" امیرمحمد دهستانی، "حضرت سلیمان و ملکه صبا" امیرمحمد دهستانی، "ذوالجناح" رامین رهبر، "مترسک و ماه" علی بانگین، "سارهای مهاجر" محمدرضا قدیمخانی، "معجزات پیامبر" بهزاد مظاهری و "کمال" محمدعلی هاشمیزهی
* مسابقه ملی نماهنگ:
"رقص گندم" رفیع رفیعی، "اتفاق" افشین علیزاده، "آینه" افشین علیزاده، "بوی سیب" رضا حسینزاده و "سپید" محمدجعفر رفیعی
* مسابقه ملی و سینمای فردا / تجربه خلاق:
"در چند قدمی شما اتفاق افتاد" محمدرضا باباگلی، "و حالا که فکر میکنم" محمدرضا کاظمی، "رویای شیشهای" حسین اکرمی، "پرترههای آقای منری" خشایار طاهری، "سراب" کیوان نورانپور و "یکدم" محمد مولا
* سینمای فردا / داستانی:
"در آستانه" علی بیات از انجمن سینمای جوانان قم، "یکقدم آنسوتر" سعید نجاتی از انجمن سینمای جوانان قم، "سراب" بهزاد رسولزاده از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و "به همین سادگی" امید وفایی از انجمن سینمای جوانان دفتر ملایر
* سینمای فردا / مستند:
"گامالون" علی خائف، "گوز یاشی" (اشک چشم) سعید علایی، "بندرگاه تیس" معصومه نورمحمدی، "اتل متل یک خدا ..." قربانعلی طاهرفر، "عروسی تفنگ" سجاد احمدبیگی از حوزه هنری استان ایلام، "زندگی در آنسوی مه" بهزاد رسولزاده، "ملا زهرا" سیدمحمد حسینی و "مَم مَم شو" محمدمقیم پوربیژنی
* سینمای فردا / پویانمایی:
"بادکنک سارا" مجید پناهی، "علامت تعجب" مجید پناهی، "رهایی" مهناز رکنی چهارگواره، "ظهر روز دهم" رحیم کریمزاده، "آدمک جورواجور" سیدفاطمه قدرت، "مزرعه" نادر نظری، "نصیحت کوچک" سیدعلی موسوینژاد، "لامپ" داود اشرفی، "رنگ عشق" علی نوری اسکویی و "بوی خوش مدینه" علیحسین عباسزاده
سومین جشنواره سراسری فیلم دینی رویش به همت حوزه هنری با مشارکت شبکه اول و همیاری معاونت سینمایی، استانداری، صدا و سیما و اداره کل ارشاد خراسان رضوی، سازمان توسعه سینمایی سوره، فارابی، انجمن سینمای جوانان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دانشکده صدا و سیما قم، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، شرکت کارکنان هواپیمایی ایران ایرتور و انتشارات سوره مهر از 7 تا 11 آبانماه در مشهد مقدس و همزمان در 10 استان دیگر برگزار میشود.
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