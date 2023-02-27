۱۰۰ تیم بر عرضه و قیمت کالاهای اساسی در استان تهران نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امرالهی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ایام پایانی سال و تقارن شب عید و ماه مبارک رمضان بازرسین وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور طرح مانور نظارتی و تشدید نظارت بر گلوگاه‌های بازار و مراکز تأمین کننده را با همکاری بسیج اصناف آغاز کرده اند.

مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح با هدف نظارت بر عرضه و قیمت مایحتاج اساسی مردم اجرا می‌شود، تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت و در استان تهران نیز ۱۰۰ تیم نظارتی در این طرح شرکت خواهند داشت.