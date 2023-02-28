مهلت ثبت نام در «جشنواره موسیقی امیر جاهد» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مهدی مساح‌بیدگلی، دبیر جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد از تمدید این رویداد تا ۲۵ اسفند در بخش‌های دونوازی، گروه‌نوازی و پژوهش خبر داد.

مهدی مساح بیدگلی با اعلام تمدید ثبت نام ده روزه این رویداد گفت: پنجمین دوره جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد در شرایطی شروع می‌شود که متأسفانه اجراهای دوره چهارم به دلایلی برگزار نشد. به هر ترتیب و بنا به درخواست شرکت‌کنندگان، تمامی اجراهای دوره چهارم به سال آینده یعنی سال ۱۴۰۲ موکول شده و قرار است اجراهای دوره چهارم و پنجم به صورت همزمان در تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود.

دبیر جشنواره سراسری امیر جاهد گفت: تلاش می کنیم نتایج اولیه پنجمین دوره این جشنواره در اردیبهشت سال آینده اعلام شود و کلیه اجراها در تابستان در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.

وی افزود: در دوره پنجم این رویداد محدودیتی برای اجرای سازهای مختلف نیست و متقاضیان ابتدا باید آیین‌نامه جشنواره را به‌دقت مطالعه کنند و تمام مدارک را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

علاقمندان به حضور در «جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد» می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به آدرس Www.moeenjahed.ir مراجعه کنند.