دوست دارم باز هم در فیلم پلیسی بازی کنم

این بازیگر جوان درباره تجربه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "خیلی دوست داشتم در فیلمی پلیسی بازی کنم که این امر با فیلم "اخراجی" میسر شد. این فیلم تجربه خوبی برایم بود و امیدوارم باز هم تکرار شود."

وی با ابراز رضایت از بازی در فیلم "اخراجی" افزود: "من تمام تلاشم را کردم و از نتیجه کار رضایت دارم؛ حال اینکه تا چه حد مورد پسند مخاطب قرار گرفته، باید از خودشان پرسید."

دولتشاهی در نمایی از "اخراجی"

دولتشاهی عجله در تولید را عامل اصلی لطمه خوردن به فیلم های مناسبتی عنوان کرد و گفت: "بالطبع اگر این فیلم با فرصت و حوصله بیشتری تولید می شد، نتیجه بهتری در پی داشت. شتابزدگی در فیلم واضح بود و من هم از این قاعده مستثنی نبودم."

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره اینکه کار در کدام حوزه را بیشتر می پسندد تصریح کرد: "من بازیگر تئاترم و دوست دارم این رشته را ادامه دهم. البته سینما و تلویزیون را هم می پسندم و هر کدام ویژگی های خود را دارند. اینکه کدام را انتخاب کنم بیشتر به ویژگی های نقش پیشنهادی بستگی دارد."

دولتشاهی در پایان درباره فعالیت های اخیر خود گفت: "پس از پایان بازی در فیلم "اخراجی" مدتی استراحت کردم و هم اکنون مشغول تمرین در نمایش "یک سمفونی ناکوک" به کارگردانی آتیلا پسیانی هستم که چند وقت دیگر روی صحنه خواهد رفت."

فیلم تلویزیونی "اخراجی" به کارگردانی مهدی کرمپور و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی شب گذشته از شبکه دوم سیما پخش شد.