گفتگوهای صمیمی دانش آموزان در کافه ۵۷/ دور جدید بازی های تاما

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با موضوع هفته تربیت اسلامی ظهر سه شنبه برگزار شد.

وی با تبریک ایام شعبانیه و هفته تعلیم و تربیت اسلامی گفت: جمهوری اسلامی از همان ابتدا رویکرد خود را نسبت به موضوع تعلیم و تربیت واضح و روشن بیان کرد. برای نظام آموزشی ما مفاهیم پرورشی بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از نقاط اختلاف با نظام آموزشی غربی است.

تاریخی با اشاره به مدرسه انقلاب گفت: در دهه مبارک فجر در مدارس کشور و بعد از ایام کرونا، نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب را برگزار کردیم. دانش آموزانی که به دلیل کرونا از برگزاری چنین نمایشگاهی دور بودند. حتی برخی از افراد به دلیل حوادث اخیر فکر می‌کردند ما در برگزاری چنین نمایشگاهی با چالش مواجه شویم.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه به خود افتخار می‌کنیم که در خدمت دانش آموزان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هستیم. گفت: در کنار نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب، برنامه‌های دور جدید تاما را اجرایی کردیم. هدف تاما تقویت اجرای کار گروهی است. به نظر ما نسل آینده در اجرای کار گروهی ضعف دارد و هدف تاما برطرف کردن این نقطه ضعف است.

وی اجرای کافه ۵۷ را اقدام دیگر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان معرفی کرد و گفت: کافه ۵۷ محفلی برای گفت‌وگو صریح بین دانش آموزان بود. در گذشته مشابه چنین اتفاقی در قالب تریبون آزاد یا جلسات پرسش و پاسخ ایجاد می‌شد اما در کافه ۵۷ ضمن صمیمیت و دوستی بیان کننده اهداف و آرمان‌های انقلاب ۵۷ است.

تاریخی با بیان اینکه بعد از کرونا اردوهای دانش آموزی را هم راه انداختیم؛ گفت: اردوی سبلان ویژه پسران و اردوی جنگل نوردی در دختران را امسال برگزار کردیم. اردوی طلایه داران را برگزار کردیم.

وی افزود: اولین مرکز تخصصی آموزشی و تشکیلاتی تاما با محوریت بازی‌های حرکتی در کرمانشاه تا آخر سال راه اندازی خواهد شد تا در قالب این بازی‌ها عموم دانش آموزان کار گروهی را تقویت کنند.

تاریخی با اشاره به ایجاد شبکه اجتماعی عقیق گفت: چهار هزار مدرسه و پانزده هزار دانش آموز در سامانه عقیق فعال هستند. عقیق به عنوان زیست بوم مجازی است که دانش آموزان اقدامات خود را در محیط مدرسه به نمایش خواهند گذاشت. امسال سال باشکوهی برای ما در سامانه عقیق بود.

وی با اشاره به اینکه مبانی خوبی برای تربیت دانش آموزان دختران در نظر گرفتیم؛ گفت: محتواهای خوبی را در قالب طرح دختران تمدن ساز و کتاب‌های نیلوفرانه شروع کردیم و ادامه خواهیم داد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه تلاش کردیم تمرکز جدی بر بستر مدرسه داشته باشیم؛ اظهار کرد: اعتقاد قلبی داریم که دانش آموزان توانایی اداره مدارس را دارند.

وی با اشاره به برنامه زیارت اولی‌ها گفت: اثرات این برنامه را در حال حاضر می‌بینیم و حتماً این برنامه را ادامه خواهیم داد.

تاریخی با تاکید بر ضرورت احیای معاونت پرورشی گفت: متأسفانه همچنان این قانون احیا، بر زمین مانده و چندان که شایسته است که امور پرورشی توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به ضرورت احیای زنگ پرورشی و زنگ نماز گفت: بسیاری از دانش آموزان به ما گلایه می‌کنند که هیچ زمان مناسبی را برای انجام اقدامات پرورشی در نظر گرفته نمی‌شود.