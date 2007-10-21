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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۰

برج قلعه اسجیل در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: برج قلعه اسجیل واقع در شرق روستای اسجیل شهرستان چناران در فهرست آثار ملی ایران به شماره 19741 ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این سازمان گفت: در راستای اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بند 6 ماده 3 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در حدود مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملی و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی برج قلعه اسجیل واقع در شهرستان چناران، بخش گلبهار، دهستان گلمکان، شرق روستای اسجیل پس از طی مراحل و تشریفات قانونی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: از تاریخ ثبت این اثر ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هر گونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود ممنوع و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن و تخلف از آنها جرم محسوب می شود.

شهرستان چناران با سه هزار و 350 کیلومتر مربع وسعت در 75 کیلومتری شمالغرب مشهد واقع شده است که دهستان گلمکان یکی از پنج دهستان این شهرستان است.

کد مطلب 572154

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