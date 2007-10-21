برج قلعه اسجیل در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این سازمان گفت: در راستای اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بند 6 ماده 3 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در حدود مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملی و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی برج قلعه اسجیل واقع در شهرستان چناران، بخش گلبهار، دهستان گلمکان، شرق روستای اسجیل پس از طی مراحل و تشریفات قانونی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: از تاریخ ثبت این اثر ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هر گونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود ممنوع و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن و تخلف از آنها جرم محسوب می شود.

شهرستان چناران با سه هزار و 350 کیلومتر مربع وسعت در 75 کیلومتری شمالغرب مشهد واقع شده است که دهستان گلمکان یکی از پنج دهستان این شهرستان است.

