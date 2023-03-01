به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پل مسکال بازیگر «افترسان» و جودی کامر بازیگر «کشتن ایو» از جمله نامزدهای جوایز اولیویه، مهم‌ترین جایزه تئاتری بریتانیا شدند.

مسکال ۲۷ ساله که ایرلندی است و برای «افترسان» نامزدی اسکار امسال را کسب کرده، در احیای نمایش «اتوبوسی به نام هوس» بازی کرده و نامزدی دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد را کسب کرده است. وی در این بخش با تام هالندر بازیگر نقش‌هایی در «دزدان کاراییب» و «مدیر شب» ‌برای «میهن‌پرستان»، رافی اسپال برای «کشتن مرغ مقلد»، دیوید تنَنت برای «خوب» و گیلس تررا برای «ذرت سبز است» رقابت می‌کند.

جودی کامر هم برای بازی در نمایشی حقوقی با نام «در نظر اول» نامزدی در بخش بهترین بازیگر زن را کسب کرده است.

«اتوبوسی به نام هوس» در بخش بهترین احیای یک نمایش و نیز بهترین کارگردانی برای ربکا فرکنال نیز نامزد کسب جایزه شده و وی با بارتلت شِر که کارگردان «کشتن مرغ مقلد» است، جاستین مارتین کارگردان «در نظر اول»، رابرت هستی برای «ایستادن بر لبه آسمان» و فلیم مک‌درموت برای «همسایه من توتورو» رقابت می‌کند.

«بانوی زیبای من» هم در بخش بهترین احیای یک نمایش موزیکال نامزد است.

با معرفی نامزدهای جوایز اولیویه، نمایش «همسایه من توتورو» که اقتباسی از انیمیشن کلاسیک استودیو جیبلی است، با کسب ۹ نامزدی پیشتاز شد که نامزدی در بخش بهترین کارگردانی و بازیگر زن از جمله آنهاست.

مراسم اهدای جوایز اولیویه ۲ آوریل در رویال آلبرت هال لندن برگزار می‌شود. این جوایز به یاد لارنس اولیویه بازیگر سرشناس بریتانیایی اهدا می‌شود و هر سال در ۲۶ بخش برترین نمایش‌های سال را انتخاب می‌کند.