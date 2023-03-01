رویکرد تحولی در آموزش و پرورش در دولت سیزدهم آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما در آموزش و پرورش به عنوان سربازان و پاسداران عرصه تعلیم و تربیت در دفاع از آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی بیان داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تربیت دانش آموزان برای رسیدن به حیات طیبه تاکید شده که رسیدن به حیات طیبه از مسیر تفکر و روحیه جهادی و انقلابی می‌گذرد.

عزت خواه افزود: بخشی از توفیقات آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری، پرداخت ۶۴ میلیارد تومان وام مرابحه به فرهنگیان برای اولین بار، کسب رتبه سوم کشوری در توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، برنامه‌های خلاقانه در دهه فجر و اجرای برنامه قطار انقلاب در ۴۴ مدرسه برای اولین بار و برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی مولفین کتب تدریس است.

وی برگزاری همایش بوم رنگ و معلمان تربیت بدنی با حضور اساتید برجسته کشوری، کسب چندین مدال طلا و مقام برتر در مسابقات علمی و ورزشی، برنامه ریزی برای حضور فعال دانش آموزان در دهه فجر، راهپیمایی ۲۲ بهمن و تشیع شهدا و رشد صد درصدی در رشته ریاضی را از دیگر برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.