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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

دستگیری حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در میشخاص ایلام

دستگیری حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در میشخاص ایلام

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام از دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در منطقه میشخاص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: شب گذشته در پی گشت شبانه تلفیقی با همکاری بخش انتظامی میشخاص دو حفار غیرمجاز آثار تاریخی در منطقه میشخاص دستگیر شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، پیکور، کلنگ، بیل و … کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شریفی عنوان کرد: به استناد ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست آوردن اموال تاریخی‌فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش‌ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و ضبط آلات‌وادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

کد مطلب 5725262

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