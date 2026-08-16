به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند با اشاره به افتتاح هفت طرح شیلاتی در لرستان طی هفته دولت، اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرحها بیش از ۲۰۰ تن به ظرفیت تولید ماهی پرواری استان افزوده میشود.
وی با بیان اینکه این طرحها ظرفیت تولید یک میلیون قطعه بچهماهی را نیز به ظرفیت شیلات لرستان اضافه خواهند کرد، اظهار کرد: در کنار این طرحها یک طرح حد واسط نیز در دستور کار قرار دارد که مجموع این پروژهها نقش مهمی در توسعه آبزیپروری استان خواهد داشت.
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به اشتغالزایی این طرحها، افزود: با بهرهبرداری از این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۷۰ نفر فراهم میشود.
بیرانوند حجم سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرحها را بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش میکنیم این طرحها در هفته دولت به بهرهبرداری برسند و وارد مدار تولید شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این پروژهها، چندین طرح دیگر نیز در حال ساخت است که برنامهریزی شده در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسند و ظرفیت تولید شیلاتی استان را افزایش دهند.
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