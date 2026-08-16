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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

افتتاح اولین هتل چهارستاره لرستان در الیگودرز

افتتاح اولین هتل چهارستاره لرستان در الیگودرز

خرم‌آباد - استاندار لرستان از افتتاح اولین هتل چهارستاره لرستان در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه گردشگری، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان است، از افتتاح اولین هتل چهارستاره استان در شهرستان الیگودرز خبر داد.

وی گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یکی از شهرستان‌های مهم و پرجاذبه گردشگری استان برای ارائه خدمات گردشگری شهرستان الیگودرز افتتاح می‌شود.

استاندار لرستان، ادامه داد: تاکنون ۶۱۰ میلیاردتومانی اعتبار برای ساخت این مجموعه، هزینه شده است.

شاهرخی، افزود: این هتل با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیاردتومانی بخش خصوصی و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان، افتتاح و بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: با افتتاح این هتل زمینه اشتغال بیش از ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم فراهم می‌شود.

استاندار لرستان، تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه از طرح‌ها و پروژه‌های این حوزه باتوجه‌به پتانسیل‌های استان در بخش گردشگری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش میزان بیکاری و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

شاهرخی، عنوان کرد: با ۵۰ اتاق و ۱۲۰ تخت در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر و عرصه ۶۳۵۰ مترمربع، احداث شده است.

کد مطلب 6918100

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