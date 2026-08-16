یزد سهم ۱.۶۱ درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ با توجه به شرایط اخیر کشور و جایگاه استان یزد به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی، اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی از یک‌سو و ضرورت حمایت از مودیان مالیاتی برای تداوم تولید و فعالیت اقتصادی از سوی دیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین راستا، خبرنگار مهر با محسن مرداسی، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد، گفت‌وگو کرد.

محسن مرداسی در این گفت‌وگو تفصیلی با اشاره به فعالیت قریب به ۹ ماهه خود در جایگاه مدیریت اداره کل امور مالیاتی استان یزد و با تأکید بر اینکه مالیات یک قانون است و قرار است عادلانه وصول شود، اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی و مودیان را حلقه مفقوده نظام مالیاتی دانست.

وی افزود: تمام همت بنده و همکارانم در اداره کل امور مالیاتی استان بر این استوار است که احساس عدالت مالیاتی در جامعه هدف ایجاد شود.

سهم ۱.۶۱ درصدی یزد از درآمدهای مالیاتی کشور

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴.۸ همت درآمد مالیاتی در استان یزد وصول شد و سهم استان از درآمدهای مالیاتی کشور به ۱.۶۱ درصد رسید.

وی، تصریح کرد: باید گام به گام به سمت مدینه فاضله و وضعیت مطلوب‌تر حرکت کنیم. وضعیت مطلوب این است که همه مودیان احساس عدالت مالیاتی کنند و برای پرداخت آن پیش‌قدم شوند.

مرداسی در ادامه به اهمیت رسانه در این مسیر اشاره کرد و گفت: نوع خبر، نوع ارتباط و اطلاع‌رسانی می‌تواند کمک زیادی به ما کند تا اقدامات اعتمادساز به گوش جامعه هدف بیشتری برسد.

جهش ۱۹۳ درصدی توزیع عوارض آلایندگی

مدیرکل امور مالیاتی یزد با اشاره به اهمیت عوارض در کنار مالیات گفت: وجه دیگر فعالیت‌های مالیاتی فقط تحقق درآمدهای کشوری نیست؛ توزیع عوارض عمومی و عوارض آلایندگی که در خود استان صرف می‌شود، برای استان بسیار مهم است. بخش زیادی از خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مردم، به اتکای همین عوارض ارائه می‌شود.

وی با اعلام آمارهای این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه افزایش وصول مالیات نسبت به سال ۱۴۰۳ به صورت قابل توجهی نداشتیم، در حوزه توزیع عوارض شاهد رشد چشمگیری بودیم؛ به طوری که توزیع عوارض عمومی ۶۳ درصد و توزیع عوارض آلایندگی ۱۹۳ درصد افزایش یافت.

مرداسی تشریح کرد: تقریباً ۵.۹ همت عوارض عمومی و ۳۲۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۴ توزیع شد. این اتفاق نویدی برای مردم شریف استان است که از محل مالیات و عوارضی که پرداخت می‌کنند، شاهد افزایش کمیت و کیفیت خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشند.

استرداد ۱.۸ همت مالیات و عوارض اضافه دریافتی

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به موضوع استرداد مالیات و عوارض اضافه دریافتی گفت: در کنار وصول مالیات، بحث استرداد مالیات و عوارضی که اضافه دریافت شده نیز از اولویت‌های است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۸ همت استرداد مالیات و عوارض داشتیم که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از افزایش قابل توجه استرداد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۲۵۳ درصد افزایش استرداد داشتیم و حدود ۵۱۱ میلیارد تومان در سه ماهه اول مسترد شده است.

مرداسی تأکید کرد: این اقدامات هم در راستای عدالت مالیاتی است و هم اعتمادآفرینی، اگر جایی مودی فاقد بدهی باشد اما اضافه پرداختی داشته باشد، وظیفه داریم با سرعت و دقت آن را مسترد کنیم و این موضوع را به سرانجام برسانیم.

اقدامات حمایتی در شرایط جنگی؛ استمهال هزار چک و بخشودگی ۲۸۸۷ مورد جرایم

مدیرکل امور مالیاتی یزد با اشاره به تأثیرات شرایط جنگی بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: در شرایط جنگی، اقدامات حمایتی مختلفی برای فعالان اقتصادی متاثر از این شرایط در دستور کار قرار گرفت. در تمدید مهلت‌های زمانی، ترتیب پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم، بیش از ۱۰ مجوز از سمت سازمان امور مالیاتی از شروع جنگ صادر شد.»

وی با ارائه آماری از این اقدامات گفت: بیش از هزار فقره چک مودیان در این دوره استمهال شد تا عزیزان بتوانند مدیریت نقدینگی داشته باشند، تعدیل نیرو اتفاق نیفتد و فعالیت اقتصادی متوقف نشود. همچنین برای بیش از ۲ هزار مودی، پرونده تقسیط مالیات تشکیل شد و ۲ هزار و ۸۸۷ مورد بخشودگی جرایم از ۱۰ اسفند سال گذشته تاکنون انجام شده است.

مرداسی هدف از این اقدامات را این‌گونه توضیح داد: این کمک‌ها باعث شد بدهی مالیاتی ناشی از جرایم به حداقل برسد و قابلیت پرداخت برای مودیان فراهم شود؛ هم مفاصاحساب آن‌ها صادر شود و هم پرونده از حیث بدهی مالیاتی تصفیه و مختومه شود.

استمهال چک‌های زیر ۵۰ میلیون تومان در روزهای نخست جنگ

مدیرکل امور مالیاتی یزد با اشاره به جزئیات استمهال چک‌ها در روزهای ابتدایی جنگ گفت: در حوزه اسفندماه، در شرایط جنگی بدون مصوبه رسمی و در حالی که تهران تعطیل بود، صرفاً با کسب مجوز تلفنی اقدام کردیم. اولین مصوبه ستاد تسهیل ملی ۲۷ اسفند صادر شد، اما ما در اولین روز غیرتعطیل، دو مجوز برای استمهال کلیه چک‌های زیر ۵۰ میلیون تومان گرفتیم و هر کسی درخواست داد، چک او به فروردین موکول شد.