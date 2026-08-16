کامیون حامل ۱۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در نایین توقیف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از مخزنی که به صورت مجزا و ماهرانه‌ای داخل تانکر کامیون جاساز شده بود، ۱۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین تصریح کرد: در این عملیات یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

براهیمی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی شهرستان نایین با اجرای مستمر طرح‌های کنترلی و پایش محورهای مواصلاتی، اجازه فعالیت به سودجویان و مخلان نظم اقتصادی را نخواهند داد.