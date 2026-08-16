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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

کیم: به روابط با روسیه افتخار می‌کنم

کیم: به روابط با روسیه افتخار می‌کنم

رهبر کره شمالی در پاسخ به پیام رئیس جمهور روسیه گفت که به روابط کره شمالی با روسیه افتخار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در پاسخ به پیام تبریک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد آزادی کره شمالی از اشغال ژاپن، به نقش سربازان ارتش سرخ شوروی اشاره کرد.

او گفت: تاریخ مقدس آزادی مردم ما، یادآور اعمال درخشان سربازان ارتش سرخ است که شجاعانه علیه دشمنان مشترک ما جنگیدند.

کیم جونگ اون گفت که به روابط کره شمالی با روسیه افتخار می‌کند؛ روابطی که تاریخ مبارزات مشترک برای عدالت و سنت ارزشمند دوستی را حفظ کرده و در عین حال پایه محکمی برای آینده‌ای روشن‌تر برای روابط دو جانبه فراهم می‌کند.

رهبر کره شمالی ابراز اطمینان کرد که تحت رهبری رئیس جمهور پوتین، ارتش و مردم روسیه از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان دفاع کرده و روسیه‌ای قدرتمند خواهند ساخت. کیم جونگ اون برای ولادیمیر پوتین آرزوی سلامتی و موفقیت در کارش کرد.

کد مطلب 6918109

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