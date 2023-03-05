فردا، افتتاح بزرگترین قطب وارداتی و صادراتی ریلی مرکز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، فاز اول بندر خشک ریلی تهران با وسعت حدود ۵۵ هکتار در مرکز تقاطع کریدورهای بین المللی و ریلی شرق - غرب و شمال – جنوب در ۲۰ کیلومتری شهر تهران و مجاورت شهرستان اسلامشهر قرار دارد.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود در توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مراکز لجستیک با سرعت بخشی به پروژه احداث بندر خشک ریلی تهران (به ویژه از اسفند سال ۱۴۰۰)؛ در فاز اول و در پروژه پیش رو با سرمایه گذاری معادل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، اقدام به احداث بزرگترین قطب و محوطه کانتینری درون سرزمینی کشور، فراهم سازی کلیه شرایط مورد نیاز از جمله ساختمان گمرک، ساختمان مدیریت ریلی و محوطه تخلیه و بارگیری ورق‌های فولادی ایران خودرو کرده است.

کاهش زمان ترخیص کالاهای وارداتی، کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان رسوب کالا در گمرک، انجام تشریفات کالاهای صادراتی در مجاورت پایتخت، اشتغالزایی و رونق تولید، از جمله مزایای این طرح راهبردی است.

بندر خشک ریلی تهران به عنوان بزرگترین قطب وارداتی و صادراتی ریلی مرکز کشور دوشنبه ۱۵ اسفندماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه اهن افتتاح خواهد شد.