تعدادی از دانش آموزان کنگاور، گیلانغرب و کرمانشاه بدحال شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، صبح امروز یکشنبه تعدادی از دانش آموزان در چند مدرسه شهرهای گیلانغرب و کنگاور بدحال شدند و تعدادی نیز برای مراقبت بیشتر به بیمارستان منتقل شدند.

در کنگاور تعدادی از دانش آموزان در ۲ مدرسه دخترانه ابتدایی رضوان و دبیرستان سمیه بدحال شدند که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد در این حادثه ۵۰ دانش آموز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که بیشتر آن‌ها هم در همان لحظات اولیه درمان مرخص شدند.

همچنین در شهرستان گیلانغرب نیز ۳۶ دانش آموز و معلم با علائمی نظیر سرگیجه و حالت تهوع در چند مدرسه دخترانه این شهرستان بدحال شدند که از این تعداد ۲۹ نفر دانش آموز و هفت نفر معلم بوده‌اند.

در مورد دیگری از مسمومیت‌ها، ۱۶ دانش آموز و معلم گروه بعدازظهر دبستان پسرانه شهید عباس رضایی واقع در محله کرناچی کرمانشاه امروز بدحال شدند.

از این تعداد ۳ نفر معلم و ۱۳ نفر نیز دانش آموز بوده‌اند که ۱۳ دانش آموز و معلم، در مدرسه به صورت سرپایی درمان شدند و سه نفر نیز برای مراقبت بیشتر به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه منتقل شدند.

به گفته شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پی حوادث روزهای اخیر، هیچ دانش آموزی در استان کرمانشاه آسیب ندیده‌اند و حال همه دانش آموزان خوب است.