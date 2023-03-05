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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۲۰

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان خبرداد؛

خدمات دهی به گردشگران دریایی گلستان در ایام نوروز

خدمات دهی به گردشگران دریایی گلستان در ایام نوروز

گرگان- مدیر بنادر و دریانوردی گلستان از در نظر گرفتن تمهیدات ویژه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ برای خدمات دهی به مسافران و گردشگران دریایی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله عباسی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: یکی از مناطق تفریحی گلستان که همواره در تعطیلات نوروز مورد استقبال گردشگران واقع می شود، سواحل و بنادر هستند.

مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای خدمت رسانی به مسافران دریایی استان، گفت: نصب بنر راهنمای مسافر برای سوار شدن به شناور، تهیه و توزیع بروشور، جلیقه نجات و حلقه نجات در ایستگاه های تعاونی قایقرانی تفریحی شهرستان های ساحلی در دستور کار بوده و بخشی هم انجام شده است.

عباسی افزود: در تعطیلات نوروز بازدیدهای منظم توسط واحد دریایی بنادر گلستان از قایق ها و اسکله های شهرستان های بندرگز و بندرترکمن انجام خواهد شد و تمامی عوامل اجرایی در ایام نوروز با سرکشی از اسکله ها و قایق ها در صورت مشاهده هرگونه موارد ناایمن و مخاطره دار، از تردد قایق ها و شناورهای حامل مسافران دریایی جلوگیری کرده و اجازه تردد نخواهند داد.

وی بیان کرد: امیدواریم در تعطیلات نوروزی پیش رو مهمانان و مسافران دریایی استان ضمن رعایت نکات ایمنی سفر خوبی را در استان گلستان داشته باشند.

کد مطلب 5726069

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