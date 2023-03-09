فرزندان جرگلان بر بام قله اسبدوانی ایران ایستادند

فرشاد خطیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته هجدهم کورس زمستانه گنبد کاووس روز پنجشنبه، ۱۸ اسفند ماه برگزار شد و در دور اول اسب آتای محسن به مالکیت محمد مرادی و ابراهیم داوری با مربی گری علی انفاس و چابک سواری رضا فهیمی موفق شد مقام قهرمانی را کسب کند.

وی افزود: همچنین در این دور اسب خان بیگلر گز به مالکیت برادران خانزاده موفق شد عنوان سومی را کسب کند.

خطیب گفت: در دور هشتم این رقابت‌ها در مسافت ۱۷۰۰ متر اسب تاخته رستم خانی به مالکیت زنده یاد چابکسوار یونس انفاس با مربی گری علی انفاس و چابک سواری رضا فهیمی موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.

خطیب در پایان خاطرنشان کرد: رضا فهیمی فرزند جرگلان به عنوان بهترین چابک سوار روز اول از هفته هجدهم کورس زمستانه ۱۴۰۱ گنبدکاووس معرفی شد.