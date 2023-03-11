نفرات و تیم های برتر مسابقات کراسفیت قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کراسفیت قهرمانی کشور روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد و نفرات و تیم های برتر این دوره معرفی شدند.

در مسابقات روز پنجشنبه مسابقه دویدن با وزنه ۱۰ کیلوگرمی برگزار شد و در پایان تیم های ایلام، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد عناوین اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

سومین دوره رقابت‌های کراسفیت قهرمانی کشور، یادواره شهید جهادی اسماعیل احمدی، طی دو روز با رقابت ورزشکاران ۳۱ استان در فضای باز (زمین گلف) و فضای بسته (سالن اسکیت) در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

در پایان دوئل نفس‌گیر ورزشکاران، تیم زنجان با ترکیب علی طاهری و محمدجواد حسنی به عنوان قهرمانی رسید، تیم البرز با ترکیب مرتضی صداقت و سینا محقق‌پور، دوم شد و تیم‌های فارس با ترکیب اسماعیل شفیعی و رضا زارع به همراه مازندران با ترکیب سجاد اسماعیلی و کامیاب فتحی مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند. همچنین کاپ اخلاق به تیم ایلام با ترکیب محمد یاسمی و سینا میرزاپور تعلق یافت.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور سهراب آزاد رئیس انجمن کراسفیت، بهداد سلیمی نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، حسین توکلی قهرمان سابق وزنه‌برداری برگزار شد.

سهراب آزاد رئیس انجمن کراسفیت با اشاره به حضور سه ورزشکار از هر استان در این مسابقات، درباره فعالیت‌های این انجمن زیر نظر فدراسیون وزنه‌برداری گفت: الان شرایط بهتر شده و امکانات و رسیدگی بهتر است، چون مستقل‌تر هستیم. همچنین رئیس و نایب رئیس فدراسیون کمک زیادی به ما می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که رقابت بین‌المللی برگزار شود، نفرات منتخب همین مسابقات را اعزام می‌کنیم.