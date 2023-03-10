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۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

رئیس اطلاعات لیتوانی:

روسیه در حال حاضر توان ۲ سال جنگ را دارد

روسیه در حال حاضر توان ۲ سال جنگ را دارد

یک مقام اطلاعاتی لیتوانی به توان روسیه برای ادامه جنگ اوکراین با توجه به منابعی که مسکو در اختیار دارد، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الگیوس پاولاویسیوس رئیس اطلاعات لیتوانی به خبرنگاران گفت: منابعی که روسیه در حال حاضر دارد برای ادامه جنگ با شدت کنونی به مدت دو سال کافی است.

وی مدعی شد: اینکه روسیه تا چه زمانی قادر به ادامه جنگ باشد به حمایت کشورهایی مانند ایران و کره شمالی از ارتش روسیه نیز بستگی دارد.

پاولاویسیوس همچنین مدعی شد: هکرهای مرتبط با دولت‌های روسیه و چین بارها در سال ۲۰۲۲ تلاش کرده‌اند به رایانه‌های دولتی لیتوانی نفوذ کنند. اولویت آنها جمع آوری مداوم اطلاعات طولانی مدت مربوط به امور داخلی و خارجی لیتوانی است.

رویترز در ادامه گزارش خود آورده است: لیتوانی یکی از مهمترین منتقدان روسیه در جنگ اوکراین است. این کشور همچنین با صدور مجوز بازگشایی سفارت تایوان، باعث عصبانیت چین هم شده است.

کد مطلب 5729590

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