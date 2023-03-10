روسیه در حال حاضر توان ۲ سال جنگ را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الگیوس پاولاویسیوس رئیس اطلاعات لیتوانی به خبرنگاران گفت: منابعی که روسیه در حال حاضر دارد برای ادامه جنگ با شدت کنونی به مدت دو سال کافی است.

وی مدعی شد: اینکه روسیه تا چه زمانی قادر به ادامه جنگ باشد به حمایت کشورهایی مانند ایران و کره شمالی از ارتش روسیه نیز بستگی دارد.

پاولاویسیوس همچنین مدعی شد: هکرهای مرتبط با دولت‌های روسیه و چین بارها در سال ۲۰۲۲ تلاش کرده‌اند به رایانه‌های دولتی لیتوانی نفوذ کنند. اولویت آنها جمع آوری مداوم اطلاعات طولانی مدت مربوط به امور داخلی و خارجی لیتوانی است.

رویترز در ادامه گزارش خود آورده است: لیتوانی یکی از مهمترین منتقدان روسیه در جنگ اوکراین است. این کشور همچنین با صدور مجوز بازگشایی سفارت تایوان، باعث عصبانیت چین هم شده است.