به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه رشت با اشاره به بزرگداشت مقام شهدا در هفته پیش رو اظهار کرد: امروزه مسئله شهید و ایثارگری کهنه نمیشود بلکه شهادت رمز جاودانگی و سعادت بشر به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه طرح هزار چاقو از همان جنگ ترکیبی بعد از جنگ شناختی دشمن است، افزود: نفتالی بنت از طرح هزار چاقو برای دشمنی با ملت آزاده خواه ایران اسلامی سخن گفته و برای دشمنی با ملت بصیر ایران اسلامی از این شیوه استفاده کردهاند.
امام جمعه رشت به مسمومیت دانش آموزان در مدارس و با اشاره بر سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص که به جنایت بزرگ تعبیر کردند، گفت: ایجاد رعب و التهاب برای خانوادهها از برنامههای بدخواهان ملت است.
وی بر اشد مجازات برای عاملین مسمومیت دانش آموزان تاکید کرد و اضافه کرد: بر همین اساس بر مسئولین و متولیان تکلیف است تا عاملین و مسببین را دستگیر و به اشد مجازات محکوم کنند زیرا این جنایت در حق معصوم ترین افراد جامعه یعنی کودکان صورت گرفته و موجب نگرانی خانوادهها شده است.
آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه امروز بزرگترین ناقصان حقوق بشر مدافع حقوق زنان شدهاند، ادامه داد: در ایران زنان در مسند مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی نقش پررنگ دارند اما دشمنان با ایجاد اختلال در امنیت روانی به دنبال این هستند تا بگویند زنان در جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند.
وی به مشکل ترافیک کامیونهای ترانزیتی در آستارا اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ اوکراین و روسیه روابط بین روسیه و اروپایشرقی به تیرگی رفت بنابراین ارتباط صادرات و واردات از بندر آستارا به یکی از بنادر مهم تبدیل شده است چرا که روسیه تا پیش از این به دریا و بنادر تجاری توجه ویژه نداشته و امروز به این بنادر نیازمند است.
نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه کشور آذربایجان نیز در پذیرش این کامیونها تعلل میکند در صورتی که روزانه ۲۳۰ و ۲۴۰ کامیون باید صادرات و به همین اندازه واردات صورت بگیرد، بیان کرد: بندر آستارا برخلاف بنادر دیگر ایران در داخل شهر است و این مسئله نیز عاملی بر ترافیک به شمار میرود.
فلاحتی با تاکید بر اینکه وزارت خارجه ایران در خصوص سرعت بخشی پذیرش تریلیها با وزارت خارجه آذربایجان رایزنی کنند: ادامه داد: نیروی انتظامی گیلان نیز در این منطقه نیروهای خود را افزایش دهد و راهداری هم زمینهای مناسب را تسطیح کند.
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