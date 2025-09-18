ساخت بزرگراه کهورستان - لار سرعت یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی رفع تعارضات بزرگراه کهورستان - لار با حضور مدیرعامل شرکت زیرساخت هرمزگان، پیمانکار پروژه، و صاحبان اراضی کشاورزی، به منظور بررسی و رفع تعارضات مرتبط با پروژه بزرگراه کهورستان-لار درمحل سالن جلسات فرمانداری خمیر برگزار شد.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت پروژه مذکور گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های زیرساختی و حیاتی برای تسهیل حمل‌ونقل و ارتقای سطح دسترسی‌های منطقه‌ای است و به‌منظور تکمیل پروژه در زمان‌بندی تعیین‌شده، نیاز به رفع برخی تعارضات از جمله مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی و مسائل فنی داریم.

زرهی افزود: پیمانکار پروژه در حال حاضر مشغول به انجام مراحل زیر سازی و بازگشایی است اما ضروری است تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری پیش رود تا ضمن تسریع در تکمیل، مشکلات موجود برطرف گردند.

در این جلسه همچنین بر لزوم همکاری نزدیک‌تر و هماهنگی مؤثر میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی تأکید شد تا ضمن حفظ حقوق مالکان اراضی، روند تکمیل پروژه تسریع یابد و بهره‌برداری از آن به‌زودی امکان‌پذیر گردد.