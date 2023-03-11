۹۱ درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی بعد از ظهر شنبه در آئین معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل با داشتن یک‌هزار و ۱۸۹ واحد تولیدی در سال‌های اخیر شرایط مناسب تحول صنعتی را پشت سر گذاشته و در اکثر محصولات تولیدی کشور جایگاهی ممتاز به دست آورده است.

وی با بیان اینکه امسال احیای ۷۰ واحد راکد در دستور کار بوده است، تصریح کرد: تنها ۲۸ واحد راکد صنعتی قابل احیا داریم که تلاش خواهیم کرد در سال آینده همه آنها را وارد مدار تولید کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه ۶۰ درصد محصولات صادراتی استان، محصولات صنعتی هستند، گفت: صادرات محصولات صنعتی در این استان شتاب بیشتری گرفته و ما در تولید و عرضه محصولات با کیفیت گام‌های مؤثری را برداشتیم.

صادقی افزود: در تولید لاستیک رادیال ۳۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنیم و در تولید و عرضه محصولات سلولزی، ام. دی.اف و پارکت نیز این استان صاحب برند است و در نیمه اول سال آینده با بهره‌برداری از واحدهای در حال احداث ۳۵ درصد این محصولات را در کشور تولید و روانه بازار مصرف می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد شیرآلات بهداشتی کشور در استان اردبیل تولید می‌شود و ۲ واحد خودروسازی نیز در اردبیل و مشگین‌شهر در تولید محصولات خودرویی متنوع و قطعات کشنده‌ها با گرایش بومی فعالیتی مناسب دارند.

صادقی توان استان اردبیل را در تولید قطعات الکترونیکی خودرو و تأمین ۱۵ درصد باتری مورد نیاز خودرویی کشور را یادآور شد و اضافه کرد: ۳۰۲ طرح صنعتی در استان اردبیل در حال اجرا است که با بهره‌برداری از آن در سال‌های آینده، فرصت اشتغال برای ۱۵ هزار نفر فراهم می‌آید.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد واردات استان اردبیل را ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه تشکیل می‌دهد که قطعاً در توسعه صنایع استان نقش‌آفرینی اصلی را دارند.

صادقی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان زیرساخت اصلی برای توسعه صنایع و تولید محصولات متنوع یاد کرد و ادامه داد: سهم صنعت در اشتغال استان چهار درصد افزایش یافته و ما این موفقیت را مدیون همت صنعتگرانی هستیم که شبانه‌روزی در این حوزه تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در کنار بخش صنعت، معدن استان اردبیل نیز تحولی جدی پیدا کرده و این استان وارد فاز برداشت و اکتشاف مواد معدنی فلزی شده است.