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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳

رئیس سازمان صمت اردبیل:

۹۱ درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال است

۹۱ درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال است

اردبیل- رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۹۱ درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال است و اشتغال و جریان تولید در آنها رونقی مضاعف پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی بعد از ظهر شنبه در آئین معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل با داشتن یک‌هزار و ۱۸۹ واحد تولیدی در سال‌های اخیر شرایط مناسب تحول صنعتی را پشت سر گذاشته و در اکثر محصولات تولیدی کشور جایگاهی ممتاز به دست آورده است.

وی با بیان اینکه امسال احیای ۷۰ واحد راکد در دستور کار بوده است، تصریح کرد: تنها ۲۸ واحد راکد صنعتی قابل احیا داریم که تلاش خواهیم کرد در سال آینده همه آنها را وارد مدار تولید کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه ۶۰ درصد محصولات صادراتی استان، محصولات صنعتی هستند، گفت: صادرات محصولات صنعتی در این استان شتاب بیشتری گرفته و ما در تولید و عرضه محصولات با کیفیت گام‌های مؤثری را برداشتیم.

صادقی افزود: در تولید لاستیک رادیال ۳۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنیم و در تولید و عرضه محصولات سلولزی، ام. دی.اف و پارکت نیز این استان صاحب برند است و در نیمه اول سال آینده با بهره‌برداری از واحدهای در حال احداث ۳۵ درصد این محصولات را در کشور تولید و روانه بازار مصرف می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد شیرآلات بهداشتی کشور در استان اردبیل تولید می‌شود و ۲ واحد خودروسازی نیز در اردبیل و مشگین‌شهر در تولید محصولات خودرویی متنوع و قطعات کشنده‌ها با گرایش بومی فعالیتی مناسب دارند.

صادقی توان استان اردبیل را در تولید قطعات الکترونیکی خودرو و تأمین ۱۵ درصد باتری مورد نیاز خودرویی کشور را یادآور شد و اضافه کرد: ۳۰۲ طرح صنعتی در استان اردبیل در حال اجرا است که با بهره‌برداری از آن در سال‌های آینده، فرصت اشتغال برای ۱۵ هزار نفر فراهم می‌آید.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد واردات استان اردبیل را ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه تشکیل می‌دهد که قطعاً در توسعه صنایع استان نقش‌آفرینی اصلی را دارند.

صادقی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان زیرساخت اصلی برای توسعه صنایع و تولید محصولات متنوع یاد کرد و ادامه داد: سهم صنعت در اشتغال استان چهار درصد افزایش یافته و ما این موفقیت را مدیون همت صنعتگرانی هستیم که شبانه‌روزی در این حوزه تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در کنار بخش صنعت، معدن استان اردبیل نیز تحولی جدی پیدا کرده و این استان وارد فاز برداشت و اکتشاف مواد معدنی فلزی شده است.

کد مطلب 5730358

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