اخطار سازمان مالیات به بورس/ متخلفان درانتظار جرایم سنگین مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداری اعلام کرده است که بر اساس بررسی‌های این سازمان برخی از شرکت‌ها بورسی اقدامی برای صدور صورت حساب الکترونیکی انجام نداده‌اند و با توجه به اینکه این شرکت‌ها از تاریخ اول آبان مشمول اجرای قانون شده‌اند در صورت عدم اقدام در این حوزه مشمول جرایم سنگین ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.

در این نامه آمده است: از آنجایی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سامانه مودیان مشخص گردید بخشی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان انجام نداده اند در حالی که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان بوده اند به استحضار می‌رساند؛ عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، عدم بهره مندی از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی‌های مالیاتی خواهد شد. لذا شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط، موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی و پیگیری گردد.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی در قالب لایحه‌ای که هم‌اکنون در صف بررسی مجلس قرار دارد درخواست اصلاح مواردی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را داشته است. یکی از این موارد مربوط به اختیار بخشودگی جرایم مربوط به ماده ۲۲ است که با توجه به عدم اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی هنوز اختیاری برای بخشودگی این جرایم ندارد.