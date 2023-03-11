به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که عصر شنبه رخ داد، در جاده مشگین‌شهر – مغان حوالی روستای «کنگرلو» یک دستگاه وانت‌نیسان و یک دستگاه خودرو تیکاپ به صورت رخ به رخ با هم برخورد کردند.

شدت سانحه به حدی بود که ۲ نفر در دم جان باخته و سه نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

فوتی‌ها و مصدومان این حادثه توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر از خودروها رهاسازی شده و مصدومان حادثه نیز توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش مهر، جاده مغان که در کشور و در بین راه‌های مواصلاتی به جاده مرگ معروف است، همه ساله خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند و این بار نیز در آستانه عید نوروز رخت سیاه بر تن دو خانواده اهل این منطقه کرد.