واحد نیروهای واکنش سریع در آتش نشانی گرگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه هفتاد و سومین جلسه کمیسیون توسعه و عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

اعضای این کمیسیون بخش‌های مختلف بودجه پیشنهادی عمرانی سال ۱۴۰۲ شهرداری گرگان را به بحث و گفتگو گذاشتند.

اهم طرح‌ها و پروژه‌های حوزه عمرانی شهرداری گرگان در سال ۱۴۰۲ توسط نمایندگان مردم در پارلمان شهری بررسی شد.

ضرورت احداث پارکینگ‌های عمومی به ویژه در نقاط پر ترافیک، توجه ویژه به پروژه‌های در مقیاس محله، بازگشایی معابر برای تسهیل وکنترل ترافیک، ساماندهی زمین‌هایی در دو طرف ورودی شهر برای اسکان مسافران، توجه ویژه به بافت قدیم و مرمت وبازآفرینی حداقل یک مسیر در بافت تاریخی از جمله مباحث مطروحه در این جلسه بود.

تأمین تجهیزات آتش نشانی شهرداری و شکل گیری واحد نیروی واکنش سریع در این سازمان از تأکیدات و مصوبات این جلسه بود.