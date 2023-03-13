اجرای طرح «عیدانه» استاندارد در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی معصوم نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور و در راستای صیانت از ایمنی، سلامت، احقاق حقوق عامه مردم و بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای استفاده کنندگان از کالاها و خدمات در ایام نوروز طرح «عیدانه» را اجرا می‌کند.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن عید نوروز و همزمانی آن با ایام ماه مبارک رمضان، اداره کل استاندارد گیلان نیز جهت و همسو با اهداف تعیین شده نظارت بر عرضه کالاهای استاندارد در مراکز عرضه، فروش و نیز ارائه خدمات استاندارد در مراکزی نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، زائر سراها، رستوران‌ها، پایانه‌های اتوبوس رانی، ترمینال‌ها، فرودگاه و ایستگاه قطار، مراکز اقامتی بین راهی، میادین میوه و تره بار، خدمات قالیشویی و مراکز فروش شیرینی و آجیل را در بازه زمانی ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در طرح «عیدانه استاندارد» با تمام توان و امکانات خود برنامه ریزی و اجرایی کرده است.

معصوم نژاد ادامه داد: بازسازی روحیه ملی، توسعه شادی در میان آحاد جامعه، احساس نشاط مبتنی بر حس مسئولیت پذیری، صیانت از ایمنی، سلامت و حقوق عامه مردم و در نهایت «اقناع و رضایت ملی» از اهداف اصلی و کلیدی اجرای طرح نظارتی «عیدانه» سازمان ملی استاندارد ایران است.

سرپرست اداره کل استاندارد گیلان تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح، بسترهای لازم برای آرامش خاطر و اطمینان استفاده کنندگان از کیفیت خدمات در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است؛ شهروندان و مسافران نوروزی می‌توانند با ارسال کد ده رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اعتبار و اصالت علامت استاندارد درج شده روی کالا، اطلاع حاصل نموده و در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ با کارشناسان و بازرسان اداره کل استاندارد گیلان تماس بگیرند.