به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران طرح عیدانه ویژه، با محورهای نظارت بر بازار و ارائه خدمات استاندارد در مراکزی نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌ها، پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار، مراکز اقامتی، میادین میوه و تره‌بار، خدمات قالیشویی و مراکز فروش شیرینی و آجیل، در حال اجراست.

در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی این طرح در اداره‌کل استاندارد استان تهران، ضمن تاکید بر ضرورت ارتقا کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی استاندارد به شهروندان، مقرر شد در اسرع وقت، مکاتبات لازم با نهادهای مرتبط برای همکاری در اجرای هر چه بهتر طرح عیدانه انجام شود؛ چرا که، میزان تقاضا در ایام پایانی سال افزایش چشمگیری دارد و به همین دلیل امکان شکل‌گیری تقلب‌ها و تخلف‌ها نیز بیشتر می‌شود. بنابراین در راستای صیانت از حقوق شهروندان، این طرح را با اهتمام ویژه‌ای اجرا شود.

از آنجا که استفاده از مراکز تفریحی در ایام تعطیلات رشد قابل توجهی خواهد داشت، مقرر شد به تمام مراکز تفریحی مشمول استاندارد ابلاغ شود، در صورت نداشتن مجوز استاندارد، هر چه سریع‌تر برای اخذ مجوزهای لازم و ضروری، در این خصوص اقدام کنند.

گفتنی است، در خصوص کنترل و رصد دقیق بازار بر اقلام پرمصرف نوروز مانند آجیل و خشکبار، جعبه شیرینی، برنج، چای، روغن و … بازرسان استاندارد باید به صورت ویژه در سطح بازار نظارت‌های مستمر و دقیق اعمال کنند و از این طریق کالاهای غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود.

لازم به ذکر است، آزمون وسایل توزین در مراکز عرضه کالا از دیگر موضوعات مورد پیگیری اداره‌کل استاندارد در سطح استان تهران در طرح عیدانه ویژه استاندارد است.