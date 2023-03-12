به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اولگ گورینوف»، معاون مرکز آشتی روسیه در سوریه که زیر نظر وزارت دفاع روسیه مشغول به فعالیت است، تائید کرد که دو جنگنده اف -۱۶ رژیم اسرائیل به سوریه حمله موشکی کردند.

به گفته مقام وزارت دفاع روسیه، در این حمله ساختمان‌های مراکز تحقیقاتی آسیب دید و سه نفر جان خود را از دست دادند.

پیش از آن، خبرگزاری رسمی سوریه از حمله رژیم صهیونیستی به یک منطقه در استان حماه این کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برخی مواضع در منطقه «مصیاف» واقع در استان حماه سوریه را هدف قرار دادند. در همین خصوص یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور موفق شد موشک‌های رژیم صهیونیستی را ساقط کند.

این منبع ادامه داد: تجاوز صبح روز رژیم صهیونیستی به اطراف استان حماه دست کم ۳ مجروح از میان نظامیان سوری و نیز خسارات مادی برجای گذاشت. لازم به ذکر است که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندی قبل نیز فرودگاه حلب سوریه را بمباران کرده بودند.

همچنین در شرایطی که دولت و مردم سوریه همچنان با آثار و تبعات زلزله در مناطق شمالی این کشور درگیر هستند، شبکه المیادین بامداد سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی فرودگاه بین‌المللی حلب سوریه را هدف قرار داده اند.

وزرات دفاع سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأیید حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین‌المللی حلب اعلام کرد که فرودگاه از سرویس خارج شده است.

در پی این رخداد، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما درباره عواقب ادامه ارتکاب این جنایات به اسرائیل هشدار می‌دهیم و از جامعه بین المللی می‌خواهیم که این حملات را محکوم کند و برای پایان دادن به این تجاوزات که تهدیدات و خطرات بیشتری را برای امنیت و صلح در منطقه و جهان به دنبال دارد، تلاش کند.