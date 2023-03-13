رفع تعرض بیش از ۱۴۹ هزار مترمربع از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن

مهرداد آهکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر ۲۱ مورد رفع تعرض، شش مورد حکم قضائی به‌متراژ هفت هزار و ۱۷۸ مترم انجام شده است.

وی افزود: همچنین رفع تعرض ۱۴۹ هزار و ۱۶ مترمربع از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به ارزش ۶۴۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ انجام گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده رفع تصرفات و اجرای احکام قضائی در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آباد و قصرشیرین انجام گرفته است.

وی با تقدیر از عملکرد یگان حفاظت راه و شهرسازی استان کرمانشاه، بیان کرد: مطمئناً در کنار تلاش و سرعت عمل عوامل اجرایی، همکاری مردم در ارائه گزارشات به‌موقع نقش بسزایی در حفاظت اراضی داشته است.