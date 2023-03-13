مصدومیت دو نوجوان قزوینی در روزهای منتهی به چهارشنبه سوری

قدیر موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد با توجه به آئین باستانی چهارشنبه سوری آخر سال از شهروندان می‌خواهیم با حفظ سلامت خود و پیشگیری از اتفاقات ناگوار به استقبال سال جدید بروند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین بیان کرد: تاکنون ۲ انفجار توسط دو نوجوان انجام شده که متأسفانه مصدومیت نیز به همراه داشته است.

وی افزود: تمام کادر و نیروهای آتش نشانی برای ارائه خدمات و حضور به موقع در صحنه حوادث در قالب گشت‌های سیار و ایستگاه‌ها در سطح شهر آماده ارائه خدمات به شهروندان در چهارشنبه آخر سال هستند.

این مسئول ابراز کرد: در سال جاری طرح «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» توسط نیروهای آتش نشانی برگزار می‌شود و ما از شهروندان می‌خواهیم با رعایت اصول ایمنی در این طرح شرکت کنند.

وی گفت: باتوجه به اینکه بیشتر مصدومین زیر ۲۰ سال هستند از خانواده‌ها خواستاریم تا مراقب فرزندان خود باشند.

موسی خانی در پایان بیان کرد: امیدواریم با همراهی شهروندان بتوانیم چهارشنبه پایان سال را به شادی پشت سر گذاشته و با برگزاری مراسم و شادی‌های درست به استقبال سال جدید برویم.