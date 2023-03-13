امکان پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی در تویسرکان مهیا است

حسین افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک مدرسه در فرسفج شهرستان تویسرکان جهت اسکان مسافران نوروزی تدارک دیده شده است افزود: ۱۱ سوئیت و خانه معلم با ظرفیت ۳۰ نفر، هنرستان محمدیه ۷ اتاق ۳۵ نفر، ۱۰ اتاق در خوابگاه شهید بهشتی و ۱۰ اتاق در خوابگاه الزهرا سرکان هر کدام ۸۰ نفر و مهمانسراهای ادارات آماده اسکان مسافران نوروزی هستند.

وی متذکر شد: شهرستان تویسرکان با ۲۶۰ اثر طبیعی و تاریخی و وضعیت جوی در ایام نوروز وضعیت خوبی دارد و با توجه به بارش‌های اخیر انتظار بهار خرمی را برای مردم شهرستان و مسافران خواهد داشت.

فرماندار شهرستان تویسرکان در ادامه با بیان اینکه از کنده کاری‌های ورودی‌های شهر تا قبل از ۲۵ اسفندماه ساماندهی شود و تا پایان تعطیلات عید کنده کاری جدید انجام نشود خاطرنشان کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های تویسرکان باید افزایش پیدا کند و ۴ نانوایی تا ۱۰ شب فعال خواهند بود و اگر آرد سهمیه جای دیگر استفاده شود تخلف محسوب شده و با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

افشاری از تخلف ۴ نفر که در فروش آرد در خارج از شبکه آرد و نان فعال بودند خبر داد و متذکر شد: این افراد دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

وی ادامه داد: جایگاه‌هایی مخصوص، جهت خوش‌آمدگویی مسافران در ورودی‌های شهرستان از سمت جوکار و کرمانشاه ایجاد شود و در راستای تسهیل و عبور و مرور مسافران تمهیدات لازم دیده شده است.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه طی دو سال گذشته تصادف منجر به فوت درون شهری نداشته‌ایم تصریح کرد: در زمینه کاهش سرقت اقدامات خوبی انجام شده است اما در ایام عید زمینه برای سرقت افرایش می‌یابد، نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، دهیاران و بخشداران در این زمینه بیشتر توجه کنند و تمهیدات لازم را مبذول نمایند.

افشاری از افزایش دوربین پایش تصویری در شهرستان خبر داد و یادآور شد: شهرداری و شورا طرح پارک بان را اجرایی کنند و در حوزه سد معبر بیشتر تمرکز نمایند و با توجه به اینکه در ایام پایانی سال سد معبر زیاد است در جایی که تشخیص می‌دهند دستفروش نباشد، از این امر جلوگیری شود.

وی در پایان از پیش بینی اقلام تنظیم بازار نام برد و گفت: در مورد مایحتاج مردم مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های مسافربری ۵ درصد سهم شهرداری که از مسافران می‌گیرند را به حساب پایانه‌های شهرداری یا همان شرکت‌های تاکسیرانی واریز کنند تا شهرداری نسبت به تعمیر ترمینال اقدام کنند.