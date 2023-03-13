سال آینده ۱۰ درصد ویزیت ها مجازی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ناطقی، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با رؤسا و مترون‌های بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، افزود: در نظر داریم در سال آینده ۱۰ درصد ویزیت‌ها به صورت مجازی باشد و این فرصتی است که اساتید و رزیدنت‌های سال‌های بالاتر می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به نحوه پرداخت تعرفه پرستاری، گفت: ساز و کار نحوه پرداخت تعرفه پرستاری باید با مشارکت و همفکری رؤسای بیمارستان‌ها و مترون‌ها صورت گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تشکیل شورای فرهنگی بیمارستان‌ها خبر داد و افزود: با مشورت معاونت فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری شورای فرهنگی بیمارستان‌ها را تشکیل دهید.