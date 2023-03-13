آمادگی ۵٠١ گروه جهادی برای خدمت رسانی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی گفت: جریان جهادی که در قالب گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف خدمت رسانی و محرومیت زدایی در کنار مردم بویژه محرومین و مستضعفین هستند، در گام دوم انقلاب اسلامی در حال تبدیل شدن به یک فناوری برای تربیت عناصر جوان مؤمن انقلاب اسلامی است.

او ادامه داد: گروه‌های جهادی برای نقش آفرینی مؤثر و هدفمند تر به طیف‌های مختلف و متنوعی ساماندهی شده است بدین گونه که در قالب گروه‌های جهادی "هجرت محور" با تمرکز فعالیت در مناطق جغرافیایی دورافتاده و محروم و گروه‌های جهادی "خدمت محور" با تمرکز بر فعالیت در محله‌ها با رویکرد حل مسئله و گروه‌های جهادی قشری و تخصصی ساماندهی شده‌اند.

جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سپاه فجر فارس عنوان کرد: در راستای هدفمند کردن خدمات این گروه‌های جهادی و نقش آفرینی مؤثرتر جهادگران در مناطق محروم، بسیج سازندگی به عنوان متوالی ساماندهی، سازماندهی، اعزام و بکار گیری گروه‌های جهادی اقدام به ایجاد قرارگاه‌های مختلفی کرده که در قالب قرارگاه‌های پهنه‌ای و منطقه‌ای، جغرافیای استان را به ۶ منطقه شمال (به مرکزیت اقلید)، جنوب (به مرکزیت لارستان)، شرق (به مرکزیت فسا)، غرب (به مرکزیت کازرون)، شمال شرق (به مرکزیت مرودشت) و جنوب غرب (به مرکزیت جهرم) تقسیم شده‌اند.

قزل سفلی اظهار کرد: طیف دیگری از گروه‌های جهادی به صورت تخصصی و قشری سازماندهی و ساماندهی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به دانشجویان، دانش آموزان، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان و … اشاره کرد لذا قرارگاه‌های تخصصی و قشری نیز نوع دیگری از قرارگاه است که برای نمونه می‌توان به قرارگاه سلامت (با محوریت بسیج جامعه پزشکی)، قرارگاه عهد خدمت دانشجویی (با محوریت بسیج دانشجویی) دانش آموزی (با محوریت بسیج دانش آموزی) قرارگاه کشاورزی و دامپزشکی (با محوریت بسیج جامعه کشاورزی) و… اشاره کرد.

او اضافه کرد: این قرارگاه‌ها به گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که علاوه بر اینکه در حوادث و رخدادهای طبیعی در سریع‌ترین زمان اقدام به کمک رسانی کنند در شرایط عادی نیز باید هدفمندتر و با اثر بخشی بیشتر اقدام به کمک رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار کنند. این قرارگاه‌ها در مناسبت‌های مختلف و رزمایش‌های متنوع فعال می‌شوند که در عید نوروز امسال نیز ۶ قرارگاه پهنه‌ای و ۳ قرارگاه قشری و ۲ قرارگاه تخصصی اجتماعی و کشاورزی فعال هستند و در این ایام خدمات رسانی خواهند کرد.

قزل سفلی با اشاره به اینکه این اردوهای جهادی نوروز از ۱۵ اسفند آغاز شده‌اند که تا ۱۳ فرودین ۱۴۰۲ با حضور گسترده جهادگران ادامه خواهد شد، افزود: گروه‌های جهادی هجرت محور تا قبل از ماه رمضان یعنی ۳ فرودین ماه فعال خواهند بود و در ماه رمضان نیز پیش بینی شده گروه‌های جهادی خدمت محور در محلات و مناطق محروم و کم برخوردار نقش آفرین باشند.

او خاطرنشان کرد: برابر برنامه ریزی‌های انجام شده بیش از ۵۰۱ گروه جهادی به استعداد ۶ هزار ۸۰۰ جهادگر در قالب ۴۸۳ اردوی جهادی در عرصه‌های عمرانی، فنی و محرومیت زدایی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشت و سلامت، کشاورزی، دامپزشکی، مشاوره‌ای و … در مناطق محروم استان و استان‌های همجوار به خدمت رسانی و فعالیت جهادی خواهند پرداخت.