تل آویو در برابر یک پیچ تاریخی/اردن در مسیر عربستان گام برمیدارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العربی الجدید در صفحه نخست خود با انتخاب تیتر «توافق عربستان-ایران؛ تهران به برون رفت از بحران یمن اشاره می کند» نوشت: واکنش‌ها و سخنان مسئولان ایرانی در خصوص توافق مذکور هم چنان ادامه دارد به طوریکه وزیر خارجه این کشور به تازگی از احتمال تأثیر توافق میان عربستان و ایران بر بحران یمن سخن گفته است.

این روزنامه در ادامه نوشت: بر اساس اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، در جریان مذاکرات صورت گرفته میان مسئولان ایرانی و سعودی، بحث‌هایی در خصوص بحران یمن نیز مطرح شده است. این منابع اعلام کرده اند که دو طرف بر سر یک آتش بس طولانی مدت برای زمینه سازی در خصوص آغاز روند سیاسی میان طرف‌های درگیر در یمن توافق کرده اند. بر این اساس قرار شده است نیروهای انصارالله مسأله توقف حملات علیه خاک عربستان را بررسی کنند و ریاض نیز به محاصره صنعاء پایان دهد.

روزنامه القدس العربی نیز با اشاره به توافق میان عربستان و ایران به نقل از «محمد التل» روزنامه نگار کهنه کار اردنی نوشت: باید سیاست‌های تعارف آمیز برای محافظت از منافع ملی کنار گذاشته شود. با توجه به اینکه ایران و عربستان در یک اقدام ناگهانی به توافق دوجانبه دست پیدا کرده اند، اردن باید در سیاست‌ها و عملکرد دیپلماتیک خود در قبال کشورهای همسایه بازنگری کند.

این روزنامه به نقل از طاهر المصری یکی از سیاستمداران باسابقه مصری نوشت: اوضاع جهان و منطقه تغییر کرده است و اردن از لحاظ ژئو پولتیک باید این تحولات را عمیقاً بررسی کند در غیر این صورت متضرر خواهد شد. سیاست‌های اردن در خصوص فراخواندن سفیر خود از تهران در ۷ سال قبل و عدم تعیین سفیر جدید در چارچوب‌های تعارف آمیز با عربستان تعریف شده است. اردن از اقدام عربستان در توافق با ایران شوک زده شده است. آیا این کشور سفیر خود را به تهران اعزام خواهد کرد؟

روزنامه رأی الیوم در مقاله‌ای با عنوان «اسرائیل در برابر یک پیچ تاریخی؟» نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی منزوی شده است. حتی می‌توان گفت که وی توسط شهرک نشینان صهیونیست که صدها هزار تن از آنها علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو تظاهرات کرده اند محاصره شده است. امارات به عنوان نخستین کشوری که قدم در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو گذاشت اخیراً قرارداد تسلیحاتی خود با رژیم صهیونیستی را تعلیق کرده است.

این روزنامه در ادامه نوشت: وزیر امور مالی و امنیت رژیم صهیونیستی روز یکشنبه وارد آمریکا شد اما هیچ کدام از مسئولان آمریکایی با وی دیدار نکردند.

روزنامه سوری الوطن با انتشار مقاله‌ای به قلم «بثینه شعبان» با اشاره به تحولات فلسطین نوشت: توجه به اخبار فلسطین و مقاومت مردم آن در کنار تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی و بی توجهی محافل غربی به ویژه آمریکا به این تجاوزات بسیار خوب است اما نباید پوشش این تحولات ما را از این مسأله مهم غافل کند که غربی‌ها باید یک موضع محکم در این خصوص اتخاذ کنند.

وی در ادامه افزود: غربی‌ها نباید از واژه تروریسم برای مقاومت مردم فلسطین در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده کنند. فعالان فلسطینی باید مطالبات خود را از آمریکا به جد پیگیری کنند تا این کشور بر رژیم صهیونیستی فشار آورد تا به تجاوزات خود علیه فلسطینی‌ها پایان دهد.

روزنامه لبنانی الاخبار در خصوص توافق میان عربستان و ایران نوشت: واکنش‌ها به توافق میان دو کشور هم چنان ادامه دارد اما تأثیرات نهایی این توافق بر پرونده‌های مورد اختلاف در منطقه و یا روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاملاً آشکار نیست. با این وجود بسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند که این توافق بیانگر تضعیف هژمونی آمریکا بر منطقه است.

این روزنامه در ادامه گزارش داد: کشورهای منطقه به چین به عنوان یک بازیگر مهم که در حل اختلافات میان آنها نقش ایفا می‌کند نگاه می‌کنند. تنها کاهش نفوذ آمریکا در منطقه باعث نشده که عربستان در سیاست‌های خود تجدید نظر کند بلکه شکست‌های ریاض به ویژه در یمن باعث به وجود آمدن این تحولات شده است.

روزنامه الشرق الاوسط با اجرای مصاحبه با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان به نقل از وی نوشت: امضای توافق نامه میان ایران و عربستان به معنی دستیابی به راه کاری برای حل تمام اختلافات فیما بین نیست. امیدوارم به زودی با حسین امیر عبداللهیان بر اساس آنچه که میان تهران و ریاض توافق شده است، دیداری داشته باشم.

وزیر خارجه عربستان اضافه کرد: تهران و ریاض آماده اند تا روابط دیپلماتیک خود را طی ۲ ماه آتی از سر بگیرند. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد صفحه جدید در روابطمان با ایران، پایبندی به مفاد توافقنامه میان دو طرف به شمار می‌رود. بدون شک منفعت دو کشور و منطقه در فعال سازی روند همکاری‌های مشترک نهفته است.

در ادامه مصاحبه بن فرحان آمده است: ما باید به دنبال تحقق خواسته‌های ملت‌های خود و نسل‌های آتی و ایجاد یک آینده بهتر در سایه امنیت و ثبات و شکوفایی باشیم. امیدواریم بتوانیم با طرف ایرانی در این خصوص همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

روزنامه عراقی المراقب نیز با اشاره به تحولات مربوط به فلسطین و بیانیه جدید گروه مقاومت فلسطین با نام «عرین الاسود» نوشت: این گروه روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از شهادت سه تن از مبارزان خود به نام‌های «عدی الشامی»، «جهاد الشامی» و «محمد الدبیک» خبر داد. این گروه فلسطینی ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اشغالگران در محاسبات خود کاملاً اشتباه می‌کنند و ترور مبارزان مقاومت هرگز موجب توقف مقاومت نشده و مبارزات ملت فلسطین را شعله ورتر می‌سازد.

صبح روز یکشنبه نظامیان صهیونیست با ایجاد یک کمین در منطقه جیت در غرب نابلس، یک عملیات جدید ترور را به اجرا گذاشتند. در این عملیات تروریستی سه جوان فلسطینی در تیراندازی نظامیان به شهادت رسیده اند و یک جوان فلسطینی دیگر نیز بازداشت شده است.