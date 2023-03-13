مازندران با تنش آبی روبرو است/ عدم مهار ۸۸ درصد آب های سطحی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی ظهر دوشنبه در نشست آبخیزداری و آبخوانداری با بیان اینکه در مازندران ذخیره آبی شش میلیارد متر مکعب است که ۴ و نیم میلیارد آب‌های سطحی یک و نیم میلیارد مترمکعب نیز زیر زمینی است، اظهار کرد: با وجود اینکه در استان ۸۸ درصد روان آب از کنار زمین‌های کشاورزی جریان دارد، اما به دلیل مدیریت نشدن، کشاورزان نمی‌توانند استفاده بکنند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب شرب استان از سفره‌های زیر زمینی تهیه می‌شود که با فروکش کردن سطح آب چاه‌ها، موجب پیشروی آب دریا در لایحه‌های زیرین و شور شدن آن می‌شود، افزود: کاهش نزولات آسمانی، افزایش دما، از دست رفتن منابع آبی، ضعف در زیرساخت‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، کاهش آب‌های زیر زمینی و افزایش جمعیت و سفر به استان موجب برهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا در مدیریت منابع و مصارف در استان شده است.

معاون عمرانی استاندار مازندران از کمبود آب‌های ذخیره‌ای استان خبر داد که موجب تنش آبی شد، یاد آورشد: با استفاده از فناوری نوین و بهره‌گیری از تجربیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و زیرساخت‌ها، اعمال رویه و روش‌های مؤثر و فرهنگ سازی حداکثر بهره برداری برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی رقم بخورد.

علیخانی حل مشکل فعلی آب، حفظ محیط زیست و اکوسیستم و توجه به نیاز آیندگان را از اهداف مدیریت منابع آبی دانست و تصریح کرد: ذخیره سازی و مهار آب و ایجاد مجتمع‌های آبی در استان برای توزیع عادلانه آب حائز اهمیت است و طرح‌های آبخیز داری و آبخوان داری، و نیز مدیریت منابع و مصرف آب گام مؤثری در جهت حفظ ذخایر آبی و ایجاد شرایط تأمین پایدار و کافی در سطح استان می‌باشد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری بهینه منابع آبی و تأمین آب کافی و پایدار در استان محقق شود و طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری موجب بازگشت آب‌های سطحی به زیرزمین می‌شود، خاطرنشان کرد: مهندسی جریان آب بالاترین مهندسی است و نباید اجازه داده شود آب‌های بالادست شسته و به دریا برود بلکه از همان بالا دست باید مهار و به چرخه آبی سفره‌های زیرزمینی الحاق گردد.

معاون عمرانی استاندار مازندران کنترل، مهار و ذخیره آب در مواقعی که فراوان است و توزیع آب در بازه زمانی فصول مختلف جدی گرفته شود، گفت: جریان آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود و حفظ مدیریت، هدایت آب‌های سطحی، زیرزمینی و چشمه‌ها با طرح جامع همراه باشد.

علیخانی با اشاره به اینکه در پی کاهش نزولات آسمانی از هدر رفت آب جلوگیری و الگوی کشت و زراعت تغییر یابد، افزود: طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای مدیریت منابع و مصرف و در نهایت مدیریت بحران است که با برنامه ریزی صحیح مدیریت منابع آبی به درستی محقق می‌شود.

وی یادآور شد: طرح‌های آبخیزداری و آبخونداری به واسطه اهمیت آن در هدایت چرخه آب و مدیریت منابع و مصارف آبی باید مبتنی بر تدبیر خرد و هوشمندانه باشد.

مقرر شد در نشست بعدی شیوه نامه‌ای با رویکرد راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی تدوین شود و در این شیوه نامه چشم انداز اهداف نقشه راه نقش و وظایف دستگاه‌ها تبیین شود.