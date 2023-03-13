۴۵۰ بسته غذایی بین نیازمندان در بیرجند توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت دستگیری از نیازمندان بیان کرد: به مناسبت اعیاد شعبانیه و در آستانه نوروز، ۴۵۰ سبد غذایی با مشارکت خیرین و نیکوکاران و به همت خانه‌های هلال و جمعیت هلال احمر بیرجند بین خانواده‌های نیازمند، بی بضاعت و اقشار آسیب پذیر توزیع شد.

وی ارزش ریالی این بسته‌ها را بالغ بر دو میلیارد ریال دانست و افزود: همچنین با توجه به پیش رو بودن سال جدید، ۳۰۰ دست لباس بین نیازمندان در حال توزیع است.

ذاکریان ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت همه اعضا و خیرین جمعیت در امر خداپسندانه کمک به نیازمندان بیان کرد: با توجه به تقارن نوروز ۱۴۰۲ با ماه مبارک رمضان بیش از پیش نیازمند همکاری مردم و خیرین در کمک به نیازمندان هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند ادامه داد: مردم نوع‌دوست و خیران می‌توانند علاوه بر کمک‌های نقدی، با اهدای اقلام غذایی اعم از حبوبات، انواع کنسرو، قند، شکر، چای خشک، برنج، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و روغن جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند را در ماه مبارک رمضان و کمک به هموطنان کم برخوردار یاری کنند.