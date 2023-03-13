پایتخت نیازمند یک جشن نور سراسری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به اتفاق معاون خدمات شهری شهرداری و همراهی رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و حمید جوانی شهردار منطقه ۳ از رویداد هنری جشن نور تهران زیبا که در بوستان ملت در حال برگزاری است، بازدید کردند.

حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در جریان این بازدید ضمن قدردانی از زحمات هنرمندان و عوامل اجرایی این رویداد در سازمان زیباسازی با بیان اینکه شاهد یک رویداد بزرگ و خلاق نوری در پایتخت هستیم، گفت: خوشبختانه این رویداد با استقبال خوب شهروندان روبرو شده است که از این بابت خوشحالیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد: چنین برنامه‌ها و رویدادهایی که زمینه ساز حال خوش و انتقال سرور و شادمانی به مردم را فراهم می‌کند، باید در سطح گسترده‌تر در سایر مناطق پایتخت تکرار شود.

رویداد نوری "تهران زیبا" پویایی شهر و نشاط شهروندان را ایجاد کرده است

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه جشن نور تهران زیبا یکی از کارهای بی بدیل و ماندگار پایتخت خواهد بود، اظهار کرد: این رویداد ارتباط تعاملی با شهروندان برقرار کرده و نشاط و شادابی در مردم ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: توصیه من به مدیران شهری این است که از این قبیل کارها در سایر مناطق انجام دهند چراکه شادی و رضایت مردم پویایی در شهر و نشاط اجتماعی را به همراه دارد.

وی عنوان کرد: کارهایی که در تهران انجام می‌شود قطعاً برای سایر شهرهای کشور الگو خواهد شد به ویژه اینکه این رویداد با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان داخلی و استفاده از ظرفیت تولید کنندگان داخلی رقم خورده است.

پیرهادی ضمن تقدیر از سازمان زیباسازی ابراز امیدواری کرد که این رویداد هنری در حوزه نور برای سال آینده در سایر مناطق پایتخت با کارهای جدید و هنری متنوع طراحی و اجرا شود.

رویداد نوری "تهران زیبا" بر سلامت اجتماعی و روانی شهر اثر مثبت خواهد داشت

احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران در جریان بازدید از "جشن نور تهران زیبا" با اشاره به اینکه بعد از دوران کرونا و خانه نشینی طولانی مدت خانواده‌ها شهر و شهروندان به چنین رویدادهایی نیاز داشتند، افزود: سازمان زیباسازی در سطح شهر برنامه‌های زیبایی طراحی و اجرا کرده است و رویداد نوری به عنوان بزرگترین اتفاق نوری کشور با استقبال خوب شهروندان مواجه شده است که امیدواریم این برنامه‌ها بر سلامت اجتماعی و روانی شهر هم اثر مثبت خودش را بگذارد.

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد؛ کار خوب دیگری که در کنار این رویداد در حال انجام است برگزاری مسابقه عکس و خاطره سازی در کنار این سازه‌های نوری و استقبال شهروندان تهرانی است که به طور قطع یکی از جاذبه‌های گردشگری نوروز ۱۴۰۲ پایتخت خواهد بود.