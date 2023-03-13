کوچ زود هنگام عشایر در کهگیلویه و بویراحمد ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: هرگونه کوچ چه به روش سنتی و چه از طریق کامیون تا قبل از ۲٠ اردیبهشت ممنوع است.

وی ابراز داشت: عشایر قبل از کوچ هماهنگی لازم را با اداره امور عشایر استان و همچنین منابع طبیعی داشته باشند.

هاشمی مهر تصریح کرد: با توجه به قانون سختگیرانه قاچاق دام سبک و سنگین از استان هرگونه جابجایی در این خصوص قبل از تاریخ مشخص شده ممنوع است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم نیز با منابع طبیعی استان‌های همجوار برای جلوگیری از کوچ زودتر از زمان مقرر انجام شده است.

وی افزود: اقدامات لازم برای تأمین امنیت کوچ بهاره عشایر از طریق نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انجام می‌گیرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار از مسئولان خواست تا کمک بیشتری در بحث احداث راه‌های عشایری داشته باشند تا خدمات بهتر و بیشتری به عشایر ارائه شود.