نصب هزار فرش گل و ۲ هزار المان گل به مناسبت آغاز بهار

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه در روزهای گذشته هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل کاری در قالب کمربند سبز تهران انجام شد گفت: فضای سبز اکنون به بیش از ۴۶ هزار هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۳ طرح ۵۰ هزار هکتار فضای سبز تکمیل می‌شود همچنین هزار فرش گل در حاشیه بزرگراه‌های شهر تهران ایجاد شده است و ۲ هزار و ۲۰۰ المان گل از روز چهارشنبه صبح در شهر نصب خواهد شد.

مختاری گفت: در ۶۰ میدان شهر گل لاله کاشته شده است و باغ لاله با کاشت بیش از ۲۵۰ هزار در بوستان شهید مختاری ایجاد شده است و کاروان گل و گیاه به مدت یک هفته در سطح خیابان‌های شهر تهران تردد می‌کند.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به توزیع گل گفت: شهروندان ۱۰۰ هزار درخت در بوستان آزادگان، ساحل، ولایت و چیتگر کاشتند.

وی ادامه داد: کاشت ۶۰۰ هزار درخت مثمر و غیر مثمر در حاشیه کمربند سبز تهران کاشته شده است و احداث رود دره بزرگ فرخزاد به مساحت ۱۴۰ هکتار آغاز شده است و فاز اول آن در شهریور ماه سال آینده انجام می‌شود همچنین فاز اول چهارباغ نیز در شهریور ماه افتتاح می‌شود.

مختاری گفت: ظرف ۳ ماه ۲۰ بوستان مادر و کودک و ۲ بوستان بانوان افتتاح خواهد شد و در ۷ ورودی شهر تهران اسکان ورودی برای مسافران ایجاد شده است و در محوطه ۲۰۰ مسجد و ۳۰۰ مدرسه طراحی و درخت کاری شده است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به احداث تصفیه خانه‌ها گفت: احداث ۴ تصفیه خانه در دستور کار است و ۱۴ میلیون به پساب اضافه شده است و اکنون از ۱۹ میلیون پساب استفاده می‌کنیم.