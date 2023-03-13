برخورد قاطع پلیس با هنجار شکنان در اخرین چهارشنبه سال

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ رهام بخش حبیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ای ین هایی که در استان و کشور وجود دارد بسیار زیبا و خوشحال کننده اند اما برخی در تلاش اند تا با ایجاد ناهنجاری زمینه ساز بروز مشکل برای خود و دیگران شوند.

وی ادامه داد: تنها ۱۰ درصد از افراد به دنبال ایجاد مشکل برای سایرین هستند از این رو پلیس در راستای انجام وظیفه ذاتی خود که تأمین کننده امنیت است در صحنه حاضر شده و با هنجار شکنان برخورد قانونی و قاطعی خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول با اشراف اطلاعاتی مأموران نیروی انتظامی فارس طی یک هفته گذشته بیش از ۲۴۰ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و در این رابطه ١٥ فروشنده و توزیع کننده دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شدند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص برنامه‌های پلیس برای نوروز ۱۴۰۲ نیز بیان کرد: نیروی انتظامی با شعار «نوروزی متفاوت، با پلیسی مقتدر و حرفه‌ای» به استقبال سال جدید و نوروز ۱۴۰۲ می‌رود این در حالی است که در این طرح بیش از یک هزار و ۳۰۰ گشت خودرویی، موتوری و پیاده راه اندازی شده است.

وی به عملکرد پلیس در سال ۱۴۰۱ پرداخت و بیان کرد: طی ۱۱ ماهه امسال ٧٥ باند فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر شناسایی و ٤٥ تن انواع مواد مخدر از آنها کشف شد و در این رابطه ٨٩٧ خودرو و ١٩٧ موتور سیکلت توقیف و ١٢ هزار و ٤٣٥ نفر دستگیر شدند.

حبیبی همچنین با اشاره به افزایش ۸ درصدی فوت شدگان و افزایش ۱۲ درصدی مصدومین سوانح جاده‌ای در این بازه زمانی در استان، گفت: در سطح شهرها رفتار ترافیکی مردم ارتقا یافته و در همین راستا با کاهش آمارهای جرح و فوتی مواجه بوده‌ایم.

او با بیان اینکه همچنین با اشاره به کشف ۶۸۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در رابطه کالای قاچاق ٦٨٠ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق بیان کرد: با افزایش بیش از ۲۲ درصدی کشف کالای قاچاق نسبت به سال ۱۴۰۰ در استان مواجه بودیم.