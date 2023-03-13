معاون بایدن به آفریقا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، معاون رئیس جمهور آمریکا به زودی تور خود به کشورهای آفریقایی را آغاز خواهد کرد.

کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا از ۲۳ مارس تا ۲ آوریل از سه کشورهای آفریقایی غنا، تانزانیا و زامبیا دیدن خواهد کرد.

در بیانیه کاخ سفید هدف سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به قاره آفریقا گفتگو بر سردموکراسی، اقتصاد، امنیت غذایی و تبعات جنگ دراوکراین عنوان شده است.

بنا به بیانیه کاخ سفید، کامالا هریس به همراه «داگلاس امهوف» همسر وی از ۲۳ مارس تا ۲ آوریل به آکرا غنا، دارالسلام تانزانیا، و لوزاکا زامبیا سفر خواهند کرد.

کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد: سفر معاون رئیس‌جمهور در راستای نشست اخیر سران آمریکا و آفریقا است که در دسامبر ۲۰۲۲ به میزبانی واشنگتن برگزار شد.

بیانیه کاخ سفید می افزاید که معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است در این سفر با رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی میزبان دیدار کند. بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت های منطقه ای و جهانی نظیر تعهد مشترک به دموکراسی، رشد اقتصادی پایدار، امنیت غذایی و اثرات عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین از دستورکارهای اصلی سفر هریس به آفریقا خواهد بود.