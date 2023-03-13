خیرین اردبیلی گامی دیگر برای کودکان سرطانی برداشتند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- نسرین آذرکیش: تمام سلول‌های بدن ما به طور منظم و بر اساس قاعده خاصی در حال رشد هستند اما وقتی این سلول‌ها به طور غیرطبیعی در نقاط مختلف بدن رشد می‌کند سرطان گفته می‌شود که متأسفانه این بیماری، سن و سال نمی‌شناسد و تشخیص آن در هر سنی ناراحت کننده است.

سالانه ۳ تا ۴ کودک از هر صد هزار کودک در جهان به انواع سرطان‌ها مبتلا می‌شوند که در این میان سرطان‌های لوسمی، لنفوم و مغز شایع‌ترین آنها هستند و می‌توان گفت که تب مکرر، عفونت‌های پی‌درپی و کم‌خونی از علائم این بیماری دردناک است.

دیدن کودکان سرطانی در حال رنج، وجدان بسیاری از مردم را به درد آورده است که با توجه به وجود این بیماری و هزینه سنگین درمان آن عده‌ای را به فکر راه اندازی بنیاد حمایت از این کودکان انداخت، مردم خیر استان اردبیل نیز برای حمایت از کودکان بیمار در استان پیش قدم برای این امر خیر شده‌اند و گام‌های مثبتی برای این کودکان سرطانی برداشته‌اند.

«فلوسایتومتری» روشی دقیق و با کارایی بالا برای شناسایی سلول‌ها و ارزیابی ویژگی‌های آنها به کار می‌رود که خیرین با همت اردبیلی در اقدامی خیرخواهانه توانستند این دستگاه را برای استان خریداری کنند تا کمی از بحران کودکان را بکاهند.

آماده ساخت بزرگترین مجتمع بهداشتی درمانی در اردبیل هستیم

جواد قرآن‌نویس، رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان اردبیل در مراسم راه‌اندازی دستگاه تخصصی «فلوسایتومتری» در استان اردبیل اظهار کرد: از این دستگاه ۲ عدد در تهران و سه عدد در مشهد، یزد و اردبیل راه اندازی شد که استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، گیلان و زنجان می‌توانند از امکانات این دستگاه در اردبیل استفاده بکنند.

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه صرفاً برای خانواده‌های کودکان مبتلا به سرطان و کودکان بی سرپرست اختصاص دارد که می‌توانند از امکانات آن به صورت رایگان استفاده بکنند.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان اردبیل با بیان اینکه هم اکنون حمایت از کودکان سرطانی در قالب بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان انجام می‌شود، تصریح کرد: برای تحقق هدف‌های خیران به کمک‌ها و بودجه دولت نیاز نداریم.

قرآن‌نویس افزود: آماده ساخت بزرگترین مجتمع بهداشتی درمانی در اردبیل هستیم به شرط اینکه نیروهای متخصص آن را دانشگاه علوم پزشکی استان تأمین کند.

دستگاه قضائی تمام قد در خدمت خیرین است

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو، رئیس دادگستری کل استان اردبیل نیز در این مراسم با قدردانی از خیرین استان اردبیل، وظیفه شناسی و مسئولیت‌پذیری دو خصوصیت مهم و ارزشمند مردم در امر خدمات رسانی دانست و گفت: این حس و عاطفه ریشه در فرهنگ ناب عاشورا و نهضت امام حسین (ع) دارد.

وی بیان کرد: مردم ولایی و حسینی استان همواره در امر نیکو و خداپسندانه حضوری اثر بخش و گره‌گشا دارند و توانسته‌اند مشکلات بسیاری از خانواده‌های نیازمندان را از طریق اهدای کمک‌های مالی حل کنند.

رئیس دادگستری کل استان اردبیل خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان ضمن حمایت از اقدامات عام المنفعه جهت تسهیل سازی امور، تمام قد در خدمت خیرین است.

دستگاه‌های اجرایی کمک حال خیرین خواهند بود

کاظم دبیر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه خیران این استان مایه مباهات هستند، اظهار کرد: نصب و انتشار تصاویر خیران نامدار برای ترویج فرهنگ نیکوکاری و ارزش‌گذاری به کار بزرگ جامعه خیران ضروری و لازم است.

وی با اشاره به کار نیک خیران در استان افزود: خیران ۹ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال همزمان با ایام کرونا در موقعیت‌های مختلف از بحث درمان، تا کمک‌های مومنانه در استان اردبیل کمک کردند که این اقدام شاهکار باعث افتخار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کمک حال خیرین خواهند بود، گفت: امیدواریم این اقدامات خیرخواهانه در تمامی نسل‌ها گسترش یابد و و رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود.

عوامل افزایش بیماری سرطان در اردبیل بررسی شود

علی محمدیان اردی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل نیز با اشاره به رتبه بالای اردبیل در سرطان گوارش افزود: اردبیل در بخش سرطان اطفال نیز رتبه خوبی نداشت اما این وضعیت با مساعدت خیران، اندکی بهبود یافته که باید در این راستا عوامل افزایش بیماری سرطان در استان اردبیل بیشتر بررسی شود.

وی به اقدامات خیرخواهانه خیرین اشاره کرد و گفت: خیران بدون بروکراسی اداری و با سرعت عمل بالا و بدون مرز جغرافیایی به مردم خدمت می‌کنند و برای آنها فقط انسان و انسانیت مهم است و مؤسسه خیریه شمیم مهر اردبیل در میان مؤسسات خیریه، جایگاه خاصی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، درمان سرطان هزینه‌های هنگفتی دارد که به دلیل عدم وجود برخی امکانات از جمله دستگاه تشخیص سرطان، این بیماران از استان اردبیل عازم شهرهای دیگر می‌شدند که با همت خیریان در چند ساله اخیر برخی از مشکلات این بیماران کاهش یافته است و تهیه دستگاه «فلوسایتومتری» نیز از جمله این امکانات است که باری از دوش بیماران برداشته شد.

امروز تنها دستگاه تخصصی «فلوسایتومتری» استان اردبیل با حضور مسئولان و خیران استان اردبیل راه‌اندازی شد تا دیگر نیازی به رفتن بیماران سرطانی به تهران و تبریز نباشد.

امید داریم خیران و مردم استان اردبیل بیش از پیش برای کاهش مشکلات درمان بیماران سرطانی همت کنند و بیماران با داشتن روحیه به مبارزه با این بیماری قدم بردارند.