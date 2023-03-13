باقری خواستار تسریع در اجرای تفاهمات دوجانبه با کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان امروز با منصور عباد العتیبی قائم مقام وزارت خارجه کویت در تهران دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی و همچنین همکاری دو کشور در مجامع بین المللی گفت و گو و تبادل نظر نمود.

در این دیدار، باقری با اشاره به تلاش‌های گسترده انجام شده برای ارتقا روابط فی‌مابین در چهارچوب سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان، از ادامه این تلاش‌ها در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، کنسولی و فرهنگی خبر داد.

معاون سیاسی وزارت خارجه با اشاره به روابط خوب دو کشور، خواستار افزایش رایزنی‌ها و مشورت‌های سیاسی و تسریع در اجرای تفاهمات دو جانبه گردید.

قائم مقام وزارت خارجه کویت نیز با اشاره به پیوندهای مشترک و تاریخی روابط دو کشور، از سیاست همسایگی دولت آقای رئیسی تمجید نمود و ابراز امیدواری کرد که این سیاست موجب پیشرفت و توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بهبود ثبات و امنیت در منطقه گردد. وی همچنین از توافق صورت گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌ها تمجید کرد.