به گزارش خبرنگار مهر، ربیع اله قربانی عصر دوشنبه در مراسم روز بزرگداشت شهدا با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: فلسفه بزرگداشت شهدا صرفاً یک مراسم تشریفاتی نیست بلکه فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با شهدا و ایثارگران است.

وی با اشاره به اینکه امنیت و اقتدار کشور به برکت خون مطهر شهدا است، افزود: هرچه انقلاب و نظام و مردم و مسئولین دارند حاصل ایثارگری شهدا است، شهدا به ما آموختند امنیتی که دستاورد شهدا است مبتنی بر عدالت است و منابع باید در مسیر تحقق عدالت قرار گیرد، شهدا آموختند گام برداشتن در مسیر عدالت باید عالمانه باشد.

دادستان اراک تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی اگر آراسته به زیور اخلاق نباشد خود منشأ انحراف و انحطاط و منشأ خلق تجاوز به حقوق مالی و حیثیتی مردم خواهد بود کما اینکه در سطح جهانی و منطقه‌ای شاهد این بی اخلاقی‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: لازمه ریشه کن کردن جرم و ایجاد امینت و آرامش آرمانی، عزم جدی عموم مردم و احساس تکلیف آنها است. در بحث برخورد با جرم با گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی شاهد رشد عجیب ارتکاب جرم و بداخلاقی‌ها در جامعه هستیم.

دادستان اراک ادامه داد: آنچه می‌تواند جامعه را ارتقا دهد، عزم جدی مردم در بحث برخورد با ناهنجاری‌ها است و این احساس تکلیف مردمی در قالب پیشگیری مردمی قابل انجام است.

وی بیان کرد: بزرگترین تکلیفی که به عنوان تکلیف بر عهده ما قرار دارد، امر به معروف و نهی از منکر است، نباید نسبت به این تکلیف مهم بی تفاوت بود، باید با هنجارشکنان و افرادی

که حقوق مردم را تضییع می‌کنند برخورد لازم صورت گیرد.

دادستان اراک خاطرنشان کرد: میزان پرونده‌های وارده به دستگاه قضا در شأن مردم نیست و به راحتی می‌توان با ورود افراد خیر این میزان پرونده را کاهش داد.