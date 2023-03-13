کشف ۲۶۵ هزار عدد مواد محترقه غیر مجاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید امروز دوشنبه در نشست خبری گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده خودروها و موتورسیکلت‌های که در این ایام توقیف شوند، تا پایان تعطیلات نوروز در توقیف باقی خواهند ماند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۶۵ هزار مواد محترقه غیرمجاز در خراسان جنوبی کشف شده است، افزود: در صورتی که رفتار رانندگان خطر ساز یا سبب ایجاد مزاحمت برای نوامیس باشد، رانندگان مورد نظر دستگیرمی شوند.

وی از تشکیل قرارگاه نوروزی امام علی (ع) با آغاز تعطیلات نوروز در مرکز استان خبر داد و گفت: نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی استان برای رصد روزانه موضوع‌های مربوط در این قرارگاه حضور خواهند داشت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه شعار نوروزی ما " نوروزی متفاوت با پلیسی حرفه‌ای است، اظهار کرد: بیش از چهار میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از افراد خراسان جنوبی پیامکی و تلفنی کلاه برداری شده است که همه آنها کشف شده‌اند.

به گفته سردار فرشید بیش از دوهزار خودروی شوتی حمل سوخت قاچاق را با ۶۰۰ درصد افزایش در سال جاری توقیف کرده‌ایم که بیشتر آنها متعلق به خارج از خراسان جنوبی هستند و بیشترین سوخت قاچاق کشف شده در شهرستان‌های نهبندان، قائنات و سربیشه بوده است.

وی بیان کرد: بیش از ۲۰۱ میلیارد تومان توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کالاهای قاچاق یا احتکاری کشف شده‌اند که از نظر ارزش ریالی ۲۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این ارتباط بیش از چهار هزار و ۱۰۰ نفر دستگیر و بیش از سه هزار و ۳۰۰ خودرو را توقیف کرده‌ایم، ادامه داد: امسال روزانه به طور میانگین ۳۶ فقره سرقت در خراسان جنوبی داشته‌ایم که دو سرقت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ۲۸ درصد سرقت‌ها را از اماکن اعلام کرد که ۹۲ درصد این سرقت‌های از بخش خصوصی بوده و ۲۵ درصد سرقت‌ها از لوازم و محتویات داخل خودرو، دو درصد خودرو، هشت درصد سرقت از منازل، چهار درصد احشام و در مجموع در سال جاری ۹ هزار و ۲۰۰ سرقت در استان داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۸۷ درصد سرقت‌های خراسان جنوبی در شهرستان‌های بیرجند، طبس، قائنات و درمیان بوده است.

فرشید بیان کرد: برداشت اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و کلاه برداری بیشترین جرایم فضای مجازی خراسان جنوبی در سال جاری بوده‌اند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۹۷ برای ارائه خدمات بهتر به مردم راه اندازی شده است، تصریح کرد: از بیش از ۱۶ هزار تماس‌های گرفته شده با این سامانه، ۱۸ درصد انتقاد ،۳۰ درصد درخواست و پیشنهاد و یک درصد آن شکایت از همکاران ما بوده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۳۸ تن انواع مواد مخدر را کشف کرده‌ایم، افزود: هشت هزار و ۳۰۰ نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند و همچنین حدود ۹۰۰ خرده فروش دستگیر و بیش از ۹۰ معتاد متجاهر جمع آوری شده‌اند.

وی با اعلام این خبر که بیش از هزار و ۳۰۰ خودرو هم در این ارتباط دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: حدود ۱۱۰ بلند مرتبط با قاچاق منهدم شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد که در نوروز ۱۴۰۱ ،۱۱ فوتی و ۲۷۳ مجروح داشته‌ایم و در تصادفات درون شهری مهم‌ترین علت‌ها عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

به گفته فرشید در تصادفات درون شهری بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ فقره تصادف با ۴۳ فوتی داشته‌ایم که هفت درصد افزایش دارد و بیشتر فوتی‌های تصادفات شهری در شهرستان‌های بیرجند، طبس و فردوس بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۹۰۰ فقره تصادف سال جاری در جاده‌های خراسان جنوبی داشته‌ایم، گفت: ۳۲۳ نفر در این تصادفات فوت کرده‌اند و در استان میانگین سرعت خودروها ۱۹ کیلومتر از کشور بیشتر است.

وی اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر در این تصادفات مجروح شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش دارد و بیشتر این تصادفات در محورهای شهرستان‌های نهبندان، طبس، قائنات و بیرجند است و ۸۸ درصد این تصادفات در این چهار شهرستان خراسان جنوبی بوده است.